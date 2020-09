Ante la lesión de Paolo Guerrero, uno de los delanteros que se perfila, junto a Jefferson Farfán, para comandar el ataque de la selección peruana en el inicio de las eliminatorias es Raúl Ruidíaz. El atacante del Seattle Sounders de la MLS señaló que la competición será difícil, pero estará preparado para asumir el reto que le toque.

“Gracias a Dios estoy con buena racha, los goles me llenan de confianza, llevo varios así y espero seguir de esa manera. Paraguay es un rival difícil y complicado. Nosotros tenemos buenas actuaciones y debemos seguir manteniendo el nivel que hemos demostrado. Nosotros pensamos en los seis puntos y para eso vamos a trabajar, siempre pisando tierra”, indicó en entrevista con RPP.

“Para estar en la selección debo estar en buen momento, espero seguir así para ser convocado. Siempre hemos tenido acercamiento con el comando técnico de la selección peruana. Solo espero seguir teniendo un buen nivel para ser llamado nuevamente”, agregó.

Ruidíaz también salió al frente de las críticas por su poca cantidad de goles con la ‘blanquirroja’, una estadística que discrepa con sus números en clubes, tanto en la Liga MX antes, como en la MLS ahora.

“Siempre estoy preparado para cualquier oportunidad que se presente, más allá de si se dan los resultados. No me importa si la gente dice que solo soy jugador de equipos, tienen el derecho de opinar”, aseguró.

Finalmente, la 'Pulga’ destacó el nivel de la MLS. “Hay rivales competitivos, pero uno no puede estar pendiente si un defensa no está en su noche. El fútbol de la MLS es difícil, competitivo y fuerte defensivamente. Trato de marcar y estar en buen momento”, acotó.

“Las veces que me he puesto a pensar en el futuro me he desconcentrado un poco y solo quiero enfocarme en el Seattle. Mi familia está encantada de vivir en Estados Unidos, debo cumplir el contrato que tengo aquí”, añadió.

Raúl Ruidíaz, últimas noticias:

