Liga 1: Un triunfo del Cienciano con sabor a clásico

Cienciano llegará motivado al Clásico del Sur que se juega el miércoles. Ayer le ganó 3-2 a Cusco FC, que nunca bajó los brazos, y se metió en los primeros lugares de la tabla en la Liga 1.

No se le puede restar mérito al equipo “rojo” que aprovechó las lesiones de los dos centrales defensivos de Cusco FC, apenas empezando el partido.

Posiblemente por el campo sintético, Delgado y Vílchez tuvieron que ser cambiados y el último trasladado a una clínica en Lima.

Con esa ventaja Cienciano supo estudiar al rival defendiendo bien en los primeros minutos y aprovechando el contragolpe.

Cusco FC había tomado la iniciativa de ataque desde el primer minuto pero se vio sorprendido por el buen fútbol de Luis García en el medio campo.

El habilidoso volante será gran baja ante Melgar por sumar su tercera tarjeta amarilla, pero ayer se dio un baile anotando un gol y colaborando para que conviertan Ugarriza y Carando.

Inclusive, el marcador pudo ser más amplio porque el propio García e Ísmodes estrellaron la pelota en el palo.

En el segundo tiempo, teniendo una ventaja importante, Cienciano bajó las revoluciones y dedicó más tiempo al control del balón y a la marca.

Cusco FC no se quedó de brazos cruzados y buscó por todos los medios el descuento que encontró, una vez más, con un gran pase de Ramúa a Carando que convirtió de cabeza y luego puso en apuros al rival Pósito, con el segundo.

Después de 5 años se jugará un “Clasico del Sur” oficial. No se jugará en Cusco ni en Arequipa pero igual el interés de los hinchas está en aumento y a la expectativa.

Era importante sumar

Luis García aseguró que el triunfo de Cienciano tiene mucha importancia porque suben en la tabla y no permitieron que los de abajo se les acerquen. “Vamos por buen camino pero caímos en exceso de confianza y eso no se puede repetir”, dijo.

En tienda del frente el argentino Danilo Carando sumó seis goles en el torneo y lamentó que su tanto no le haya permitido lograr por lo menos el empate. “Hicimos un esfuerzo enorme, pero no alcanzó para empatar”, refirió. Ambos equipos no decepcionaron a sus hinchas.v