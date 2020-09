Liga 1: ver aquí la programación de la fecha 13 y la tabla de posiciones del Torneo Apertura

La fecha 13 de la Liga 1 Movistar vuelve este lunes 21 de setiembre con dos duelos más que interesantes. Por un lado, Sport Boys saldrá a buscar la victoria para salir de la zona de descenso ante un rival directo como Carlos Stein; mientras que Alianza Lima querrá cortar su mala racha de seis partidos sin poder ganar ante la Universidad César Vallejo. Los ‘blanquiazules’ tienen 14 unidades y los ‘poetas’ 18 puntos.

Por otro lado, el líder Universitario de Deportes enfrentará a Carlos A. Manucci el martes 22 de setiembre. El equipo trujillano no ha perdido desde que se reinició el fútbol peruano y tiene a Diego Guastavino como su gran figura. Por su parte, los ‘cremas’ saldrán a ganar para estirar su ventaja. Ese mismo día, la jornada la complementarán Academia Cantolao y Sport Huancayo.

El miércoles 23 de setiembre habrán tres encuentros entre Alianza Universidad de Huánuco vs. Cusco FC, Cienciano vs. FBC Melgar y Deportivo Llacuabamba vs. Sporting Cristal. Los ‘celestes’, con Roberto Mosquera a la cabeza, no saben lo que es perder y buscarán sumar otros tres puntos para no perderle el paso a la ‘U’. “Queremos llegar con vida al partido con la U”, expresó el entrenador de Cristal.

Finalmente, el jueves 24 se jugará un solo partido entre Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional. A continuación te mostramos la programación de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar, así como la tabla de posiciones de todos los equipos.

Programación de la Fecha 13 del Torneo Apertura

Lunes 21/09

11.00 h. Sport Boys vs. Carlos Stein | Estadio Alberto Gallardo

15.30 h. Alianza Lima vs. Universidad César Vallejo | Estadio Alberto Gallardo

Martes 22/09

11.00 h. Universidad San Martín vs. Club UTC | Estadio Iván Elías Moreno

13.15 h. Carlos A. Manucci vs. Universitario de Deportes | Estadio Alberto Gallardo

15.00 h. Atlético Grau vs. Deportivo Municipal | Videna FPF

15.30 h. Academia Cantolao vs. Sport Huancayo | Estadio Iván Elías Moreno

Miércoles 23/09

11.00 h. Alianza Universidad de Huánuco vs. Cusco FC | Videna FPF

15.00 h. Cienciano vs. FBC Melgar | Estadio Miguel Grau

15.30 h. Deportivo Llacuabamba vs. Sporting Cristal | Videna FPF

Jueves 24/09

15.30 h. Ayacucho FC vs. Deportivo Binacional

Programación de la fecha 13 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1 Movistar

Tabla de posiciones

Posición Equipos PJ PG PE PP GF GC DF Puntos 1 Universitario* 12 9 2 1 22 11 11 28 2 Deportivo Binacional 12 6 3 3 17 14 3 21 3 Club UTC 12 6 3 3 16 13 3 21 4 Cienciano** 12 6 2 4 21 14 7 20 5 Sporting Cristal 12 5 4 3 20 12 8 19 6 Carlos A. Manucci 12 5 4 3 15 13 2 19 7 Sport Huancayo 12 5 4 3 12 10 2 19 8 Ayacucho FC 12 5 4 3 20 15 5 18 9 Universidad César Vallejo 12 4 6 2 16 11 5 18 10 Alianza Universidad de Huánuco 12 5 3 4 17 14 3 18 11 FBC Melgar 12 4 4 4 14 14 0 16 12 Deportivo Municipal 12 3 6 3 11 10 1 15 13 Alianza Lima*** 12 3 5 4 12 14 -2 14 14 Cusco FC**** 12 4 2 6 17 20 -3 14 15 Academia Cantolao 12 4 2 6 12 22 -10 14 16 Carlos Stein* 12 3 4 5 12 14 -2 12 17 Universidad San Martín 12 2 4 6 10 18 -8 10 18 Sport Boys* 12 3 2 7 17 26 -9 10 19 Atlético Grau** 12 1 5 6 9 16 -7 8 20 Deportivo Llacuabamba 12 2 2 8 16 25 -9 8

(*) La CL-FPF le restó un punto.

(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau

(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante D. Binacional

(****) Le otorgaron a Carlos Stein los puntos del duelo ante Cusco FC

Liga 1 Movistar, últimas noticias:

