FIFA considera a futbolista de Alianza Lima como una “modelo a seguir en el fútbol femenino peruano”

Sandy Dorador (31), futbolista de Alianza Lima, es noticia por su reciente entrevista con FIFA.com. Dorador habló con el máximo ente del fútbol mundial sobre sus inicios en este deporte, así como algunas anécdotas con sus hermanos quienes le piden recuerdos de la selección nacional o del club ‘blanquiazul’. Además, la FIFA consideró a Sandy como una “modelo a seguir en el fútbol femenino peruano”.

“Yo tenia seis. Los veía en el campo o en el parque y podía sentir que lo disfrutaba. Quería estar ahí pateando el balón, pero ellos simplemente no querían saberlo”, comentó Dorador al portal FIFA.com sobre sus comienzos. “Había mucho sexismo y discriminación contra las mujeres en general, no solo contra mí”, añadió la futbolista de Alianza Lima.

“Mi mamá estaba ahí para apoyarme y yo me iba corriendo a otro barrio a jugar con mis amigos. Ahí fue cuando descubrí lo mucho que me gustaba y que era buena en eso”, añade Dorador, quien resaltó que cuando tenía 10 años, la invitaron a jugar para un equipo masculino. “Algunos no querían porque yo era niña, pero los locales preguntaban por mí y terminaría jugando”.

Si bien participó en los torneos de la Copa América Femenina 2006 y 2010, Sandy Dorador se perdió las de 2014 y 2018 por cuidar a su hijo y compromisos laborales, respectivamente. “Ya había dejado dos trabajos para la selección y esta vez puse a la familia primero, lo que dice mucho sobre el fútbol femenino peruano”, expresó la delantera de Alianza Lima.

“Nos exigen resultados aquí, pero no saben cómo es nuestra vida, qué hacemos antes de ir a entrenar, si desayunamos bien, si trabajamos, si cuidamos de los niños, si tenemos un buen almuerzo. Necesitan pensar en las chicas más jóvenes. Hay una competencia pero no es profesional”, añadió.

PUEDES VER Bissouma fue expulsado tras impactar el rostro de Jamal Lewis con un taconazo en la Premier League [VIDEO]

Por último, Sandy Dorador habló que en 2019 casi se retira del fútbol pero llegó la oferta del conjunto de La Victoria. “Mi hijo me pidió más tiempo para él y su padre, pero luego llegó la oferta en Alianza Lima. Todos somos grandes seguidores del club y ellos fueron los que me dijeron que fuera a hacer realidad mi sueño”, reveló. Además destacó que el club ‘blanquiazul’ está “invirtiendo más que la mayoría de los clubes en el deporte”.

“El equipo no es profesional, pero nos pagaron una mesada durante la pandemia. He tenido un viaje increíble para llegar aquí, pero también ha sido difícil y largo. Espero que historias como la mía lo hagan más fácil para los que están detrás”, finalizó Sandy Dorador para FIFA.com. Puedes leer la nota completa en este link.

Alianza Lima, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional