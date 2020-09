Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el fútbol colombiano?

Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 9 de la Liga Betplay 2020 este sábado 19 de setiembre. La transmisión por internet podrás seguirla por el canal de TV: RCN a partir de las 20.10 horas (horario colombiano y peruano) en el Estadio El Campín (Bogotá). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO GRATIS gracias a la señal de RCN. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Millonarios y Once Caldas, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El cuadro ‘Embajador’ busca un triunfo que lo acerque a los ocho mejores de la tabla, luego de dejar buenas sensaciones en su regreso a la Liga Betplay ante el Deportivo Cali; los de Manizales, por su parte, no quieren soltar los puestos de privilegio.

Millonarios llega a este compromiso con algunas bajas sensibles. David Macalister Silva, Omar Bertel y Juan Pablo Vargas no estarán para el choque contra Once Caldas, que asumen motivados la contienda tras concretar dos grandes fichajes para el semestre: Jown Cardona y Dayro Moreno.

Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: posibles alineaciones

Millonarios: Christian Vargas, Elvis Perlaza, Matías De Los Santos, Breiner Paz, Felipe Banguero; Jhon Duque, Juan Carlos Pereira, Diego Godoy; Ayron Del Valle, Cristian Arango y Juan Camilo Salazar.

DT: Alberto Gamero

Once Caldas: Gerardo Ortiz; Carlos Mario Pájaro, Andrés Correa, Luis Payares, Elvis Mosquera, Robert Mejía, Juan David Rodríguez, Sebastián Hernández; Marcelino Carreazo, Pablo Rojas y Roberto Ovelar.

DT: Hubert Bodhert

¿A qué hora es el partido Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO?

Para seguir el Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO por la LigaBetPlay, en esta nota te presentamos los horarios en los diferentes países de este continente:

- Colombia: 8.10 p. m.

- Perú: 8.10 p. m.

- Ecuador: 8.10 p. m.

- Estados Unidos: 8.10 p. m. (ET) / 6.10 p. m. (PT)

- México: 8.10 p. m.

- Costa Rica: 7.10 p. m.

- Bolivia: 9.10 p. m.

- Paraguay: 9.10 p. m.

- Venezuela: 9.10 p. m.

- Chile: 10.10 p. m.

- Brasil: 10.10 p. m.

- Argentina: 10.10 p. m.

- Uruguay: 10.10 p. m.

- España: 3.10 a. m. (madrugada del domingo)

- Italia: 3.10 a. m. (madrugada del domingo)

¿Dónde ver el partido Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO por la fecha 9 de la Liga BetPlay de Colombia, conoce el canal que transmitirá el partido.

Australia: RCN Nuestra Tele

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: RCN Nuestra Tele, Win Sports+

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Curacao: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

Internacional: Fanatiz International

México: RCN Nuestra Tele

Nueva Zelanda: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele, Fanatiz USA

Venezuela: RCN Nuestra Tele

Liga colombiana, últimas noticias:

