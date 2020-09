Universitario: Ángel Comizzo aseguró que “luchar” está en el ADN del jugador merengue

Universitario está imparable en la Liga 1 Movistar, y este viernes revalidó su liderazgo en el Torneo Apertura al vencer por la mínima diferencia a Ayacucho FC; sin embargo, muchos hinchas se quedaron con un mal sabor por el desorden del equipo merengue en el segundo tiempo.

Ante esto, Ángel Comizzo salió a dar la cara por sus pupilos al resaltar su labor y enfatizar el esfuerzo que hicieron para lograr la quinta victoria consecutiva, pese a que han presentado algunos errores en el duelo de la fecha 12.

“La verdad que es para felicitar a los jugadores. No me canso de agradecerles el esfuerzo que hacen, lo que trabajan en el partido. Cuando pueden jugar, juegan. Cuando no, hay que luchar. Ese es un ADN que está en la piel del jugador de la ‘U’, así que agradecido por el esfuerz, la actitud”, declaró el DT de Universitario en rueda de prensa.

Gol de Universitario en partido ante Ayacucho

Además, Ángel Comizzo destacó la concentración del plantel de Ate a pesar de atravesar momentos incómodos generados por temas extradeportivos y que escapan de las manos del comando técnico.

“Hoy se ha visto un equipo con una tremenda actitud y eso habla bien de ellos (los jugadores). Este grupo sufre adversidades hace un tiempo. No es de ahora, y hacen caso omiso a lo que pasa afuera”, expresó el técnico argentino.

Finalmente añadió: “A pesar de los problemas de administraciones y lugares de entrenar, hay un montón de cosas que este grupo supera día a día. Es elogiable porque uno que convive con ellos, saben de los problemas que hay y se sobreponen a todo”.

De esta manera, Universitario mantiene una ventaja de siete puntos en la tabla de posiciones, la cual espera alargar en la siguiente jornada en la que enfrentará a Carlos Mannucci el martes 22 en el Estadio Alberto Gallardo.

Universitario, últimas noticias:

