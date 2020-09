UFC Fight Night EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Colby Covington vs. Tyron Woodley se miden en el evento estelar del también denominado UFC Vegas 11. El evento será este sábado 19 de setiembre y se llevará a cabo en el UFC Apex de Las Vegas. Las acciones empezarán a las 4.00 p. m. (hora peruana) y serán transmitidas para latinoamérica por ESPN 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto en larepublica.pe

UFC cerrará su última serie de eventos en UFC APEX antes de UFC Fight Island con un emocionante combate de peso welter en el cual el ex campeón interino y contendiente No. 2 de la división, Colby Covington, se enfrentará al ex campeón y No. 5, Tyron Woodley.

En otra emocionante pelea de peso welter, uno de los favoritos de los fanáticos de UFC, Donald Cerrone, se enfrenta a otro finalizador de la división, Niko Price.

Covington (15-2) apunta a hacer valer sus numerosas provocaciones a su excompañero de entrenamiento, Woodley. Un luchador de la División I de la NCAA que avanza a un ritmo implacable, Covington ha logrado victorias memorables contra los excampeones de UFC Robbie Lawler y Rafael Dos Anjos, así como contra el perenne contendiente Demian Maia. Ahora espera agregar otro excampeón de UFC a su lista de éxitos para asegurar, una vez más, una oportunidad por el título.

Woodley (19-5-1), que mantuvo el cinturón durante casi tres años, será recordado como uno de los campeones más dominantes en la historia del peso welter de UFC. Después de destronar a Robbie Lawler por KO en el primer round, Woodley anotó defensas de título memorables contra Stephen Thompson, Demian Maia y Darren Till. Ahora planea poner fin a su rivalidad más acalorada al entregar otra victoria sensacional por KO.

Cerrone (36-15-1NC), el poseedor del récord de UFC para más victorias (23) y finalizaciones (16), ha deslumbrado a los fanáticos durante mucho tiempo con actuaciones espectaculares dentro del octágono. A lo largo de su legendaria carrera, ha asegurado finalizaciones destacadas contra Matt Brown, Rick Story, Jim Miller y Edson Barboza. ‘Cowboy’ hará su 36ª aparición en UFC y su objetivo es ofrecer otra actuación clásica en contra de uno de los finalizadores más dinámicos de la división.

Entre los atletas más emocionantes de la división de peso welter, Price (14-5-1NC) ahora busca capitalizar el momento más importante de su carrera. Price se ha ganado a los fanáticos desde que se unió a la lista de UFC a fines de 2016 con impresionantes victorias por KO sobre James Vick, Tim Means, Randy Brown y Alan Jouban. Ahora espera obtener su victoria más importante hasta el momento al eliminar a una leyenda en su primera aparición en un evento coestelar de UFC.

Cartelera completa de UFC Vegas 11

Colby Covington vs Tyron Woodley

Donald Cerrone vs Niko Price

Khamzat Chimaev vs Gerald Meerschaert

Johnny Walker vs Ryan Spann

Mackenzie Dern vs Randa Markos

Kevin Holland vs Darren Stewart

Jordan Espinosa vs David Dvorak

Mirsad Bektic vs Damon Jackson

Mayra Bueno Silva vs Mara Borella

Jessica-Rose Clark vs Sarah Alpar

Darrick Minner vs TJ Laramie

Journey Newson vs Randy Costa

Andre Ewell vs Irwin Rivera

Tyson Nam vs Jerome Rivera

UFC Vegas 11: resultados del pesaje

Colby Covington (171) vs. Tyron Woodley (171)

Donald Cerrone (170.5) vs. Niko Price (170.5)

Khamzat Chimaev (185.5) vs. Gerald Meerschaert (186)

Johnny Walker (205.5) vs. Ryan Spann (205.5)

Mackenzie Dern (115) vs. Randa Markos (115.5)

Kevin Holland (185) vs. Darren Stewart (185.5)

Jordan Espinosa (126) vs. David Dvorak (125.5)

Mirsad Bektic (144.5) vs. Damon Jackson (145.5)

Mayra Bueno Silva (125.5) vs. Mara Romero Borella (125)

Jessica-Rose Clark (135) vs. Sarah Alpar (135.5)

Randy Costa (135) vs. Journey Newson (135)

Andre Ewell (134.5) vs. Irwin Rivera (135.5)

Darrick Minner (146) vs. T.J. Laramie (145)

Tyson Nam (136) vs. Jerome Rivera (135)

¿A qué hora empieza UFC Vegas 11: Woodley vs. Covington?

País Preliminares Estelares

Perú: 16.00 19.00

España: 23.00 01.00

México: 16.00 19.00

Chile: 17.00 20.00

Ecuador: 16.00 19.00

Colombia: 16.00 19.00

Argentina: 18.00 21.00

Uruguay: 18.00 21.00

Paraguay: 19.00 21.00

Venezuela: 17.00 21.00

EE.UU. (EDT): 17.00 21.00

EE.UU (PDT): 14.00 17.00

Brasil: 19.00 22.00

Costa Rica: 15.00 18.00

¿Dónde ver EN VIVO UFC: Waterson vs Hill?

El evento será transmitido por ESPN 2 para Latinoamérica. A continuación, la lista de canales de acuerdo a tu ubicación geográfica y tu operador de cable.

ESPN 2 Canales TV

DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD)

Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD)

Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD)

Movistar (Argentina) Canal 201 (HD

Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD)

Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD)

Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD)

Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD)

Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD)

Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD)

Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD)

Dibox (Argentina) Canal 101 (HD)

Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

