Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan HOY sábado 19 de setiembre por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. El duelo se llevará a cabo en el Foro Itálico de Roma y será transmitido por ESPN 2.

Podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE del enfrentamiento entre Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman vía La República Deportes que seguirá el minuto a minuto, incidencias y resúmenes de este duelo.

Rafael Nadal, número 2 del ranking ATP y nueve veces campeón, arrolló 6-1 y 6-3 al serbio Dusan Lajovic, número 25. El tenista español, cuyo último torneo se remontaba a hace seis meses y medio y acabó con el título en Acapulco, alcanzó los cuartos de final en el Foro Itálico por décima quinta vez en los últimos dieciséis años.

“He jugado dos partidos a un nivel bueno, pero en el deporte las cosas cambian rápidamente y más cuando llevas tiempo sin competir. A día de hoy estoy mucho mejor que hace tres semanas, he conseguido un nivel de tenis creo que más que aceptable, mi ilusión era llegar competitivo y es lo que he hecho”, afirmó Nadal.

“Dos partidos positivos, dos victorias importantes (ante el español Pablo Carreño y Lajovic). Para mí es un torneo que tiene una importancia relevante y era importante no llegar aquí y perder rápido. Esto me ayuda y mañana (por el sábado) otra oportunidad”, agregó.

Por su parte, Diego Schwartzman sufrió para vencer 3-6, 6-2 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacs. El actual número 15 del mundo se ha enfrentado siete veces a Nadal y en todas ha perdido. “A veces estuve cerca de poder complicarle las cosas y otras no. Por lo que he visto estos días, da la sensación de que Rafa no ha frenado”, dijo el ‘Peque’ al portal ATP.

“Por mi parte, tengo muchas ganas de jugar contra él. Vengo de un tiempo en que no he estado fino, pero ahora me siento bien, aunque continúo teniendo altibajos. Quién sabe si puede llegar la sorpresa, ojalá porque me encantaría vencer”, agregó.

Con información de EFE.

Nadal vs. Schwartzman EN VIVO: ficha del duelo

¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 19 de setiembre ¿Dónde? Foro Itálico de Roma ¿A qué hora? 1.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2

¿Dónde ver el Nadal vs. Schwartzman?

El encuentro entre Nadal vs. Schwartzman será televisado por ESPN, ESPN+ y ESPN 2.

- ESPN PERÚ

DirecTV Sports ► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

- ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports ► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV ► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

¿A qué hora juega Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman?

El duelo por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma entre Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman se jugará este sábado 19 de setiembre a la 1.30 p. m. hora peruana. A continuación te dejamos los horarios en otros países.

- Perú: 1.30 p. m.

- Colombia: 1.30 p. m.

- Ecuador: 1.30 p. m.

- Panamá: 1.30 p. m.

- Argentina: 3.30 p. m.

- Brasil: 3.30 p. m.

- Bolivia: 2.30 p. m.

- Venezuela: 2.30 p. m.

- Chile: 3.30 p. m.

- Paraguay: 3.30 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- Estados Unidos: 1.30 p. m. (EP)/ 4.30 p. m. (ET)

¿En qué canal ver el Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman?

Para ver el partido de tenis Rafael Nadal vs. Diego Schwartzman EN VIVO por los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, te dejamos los canales de transmisión:

Argentina: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Perú: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play, Fox Play

* ESPN Play tiene una cobertura especial, con acción de todas las canchas.

Tenis, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.