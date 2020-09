Juventus vs. Sampdoria EN VIVO ONLINE GRATIS se medirán en partido por la fecha 1 de la Serie A italiana 2020-21 este domingo 20 de setiembre. Podrás seguir la transmisión por Internet por los canales de TV: ESPN 3, ESPN Play y Rai Italia a partir de las 13.45 horas (horario peruano) en el Allianz Stadium (Turín). Asimismo, puedes conectarte al LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Juventus vs. Sampdoria EN VIVO GRATIS gracias a las señales de ESPN 3, ESPN Play y Rai Italia. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Juventus y Sampdoria, goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo y más.

Juventus llega a este inicio de temporada tras obtener 50 de los últimos 57 puntos disputados en su estadio (G16, E2, P1) y haber convertido en ambas mitades en nueve (75 %) de los primeros 12 cotejos en esa secuencia. Sin embargo, la ausencia de público afectó al elenco turinés en los partidos postcuarentena; ya que no logró ver la puerta rival en los primeros 44 minutos de cuatro de sus últimos cinco partidos ganados y empatados en esa sucesión.

La Sampdoria, por su parte, tiene un difícil final de temporada debido a que solo ha obtenido un punto de los últimos 12 disponibles (E1, P3). Se fue con una derrota al descanso por 1-0 en, al menos, una de las dos mitades en ambas derrotas. En tanto, los dos partidos que jugó fuera de casa (E1, P1) vieron un gol en cada tiempo.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo celebró entrega del trofeo a mejor goleador del 2019 por la IFFHS

Juventus vs. Sampdoria EN VIVO: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Ramsey, Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella

¿A qué hora es el partido Juventus vs. Sampdoria EN VIVO?

Para seguir el Juventus vs. Sampdoria EN VIVO en el inicio de la Serie A 2020-21, te presentamos los horarios en los diferentes países de este continente:

Perú: 13.45 horas

México: 13.45 horas

Colombia: 13.45 horas

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Washington D.C. y Miami): 14.45 horas

Bolivia: 14.45 horas

Venezuela: 14.45 horas

Paraguay: 14.45 horas

Chile: 15.45 horas

Argentina: 15.45 horas

Uruguay: 15.45 horas

Brasil: 15.45 horas

¿Dónde ver el partido Juventus vs. Sampdoria EN VIVO?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Juventus vs. Sampdoria EN VIVO por la fecha 1 de la Serie A italiana, conoce el canal que transmitirá el partido:

Argentina: Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Australia: Kayo Sports, beIN Sports 1, Rai Italia Australia, beIN Sports Connect

Bolivia: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Bosnia-Herzegovina: Arena Sport 2 Serbia

Brasil: BandSports, Rai Italia Sud America

Camerún: Canal+ Sport Afrique, SuperSport Variety 3 ROA, SuperSport Maximo 2, DStv Now

Canadá: Rai Italia Nord America, TLN, DAZN

Chile: ESPN Play Sur, Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Rai Italia Sud America

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Cote D’Ivoire: Canal+ Sport Afrique, SuperSport Maximo 2, SuperSport Variety 3 ROA, DStv Now

Croacia: Arena Sport 4

Cuba: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Chipre: Cytavision Sports 4, Cytavision on the Go

República Checa: Digi Sport 2, DIGI GO

Dinamarca: TV2 Play Denmark

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean, ESPN2 Norte

Ecuador: Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Egipto: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Grecia: Nova Sports 2

Guatemala: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Haití: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, ESPN Caribbean

Italia: Sky Sport 251, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, NOW TV

Jamaica: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Japón: DAZN

Malí: DStv Now, SuperSport Maximo 2, Canal+ Sport Afrique, SuperSport Variety 3 ROA

Malta: GO TV Anywhere, TSN3 Malta

México: ESPN2 Norte, Rai Italia Nord America, ESPN Play Norte

Marruecos: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nigeria: Canal+ Sport Afrique, SuperSport Variety 3 Nigeria, DStv Now

Noruega: TV2 Sumo, TV2 Sport Premium 2, Strive Sport

Panamá: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Perú: Rai Italia Sud America, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV3, Sport TV LIVE

Puerto Rico: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean, Rai Italia Nord America

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4

Rusia: Матч! Футбол 2, matchtv.ru, Sportbox.ru

Senegal: Canal+ Sport Afrique, SuperSport Maximo 2, DStv Now, SuperSport Variety 3 ROA

Serbia: Arena Sport 2 Serbia

Eslovaquia: DIGI GO, Digi Sport 2

España: Movistar+, #Vamos, Movistar Liga de Campeones 3

Suecia: C More Play

Suiza: TeleClub Sport Live, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2

Togo: SuperSport Maximo 2, DStv Now, SuperSport Variety 3 ROA, Canal+ Sport Afrique

Trinidad y Tobago: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Túnez: beIN Sports HD 4, beIN SPORTS CONNECT

Turquía: beIN CONNECT Turkey

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 4

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD, LiveScore App

Estados Unidos: Fanatiz USA, Rai Italia Nord America, ESPN+

Uruguay: Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, Rai Italia Sud America, ESPN Play Sur

Serie A, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.