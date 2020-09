Chelsea vs. Liverpool EN VIVO: hora, canal y cómo ver ONLINE GRATIS la Premier League

Chelsea vs. Liverpool EN VIVO se miden en el Stamford Bridge (Live Streaming) por el partido correspondiente a la jornada 2 de la Premier League. El encuentro se jugará a partir de la 10.30 a. m. con transmisión a través de la señal de ESPN y ESPN Play.

Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del Chelsea contra Liverpool vía La República Deportes que seguirá la TRANSMISIÓN ONLINE, incidencias, goles, resumen y videos del partido.

La escuadra ‘Blue’ visitó en la primera jornada al Brighton y ganó 3 a 1 de manera contundente. El duelo inició con un gol a favor en el primer tiempo y, en la segunda pate, supo reponerse del empate transitorio conseguido por el plantel local.

Actualmente tiene tres puntos en la tabla general y, en la jornada anterior, el entrenador Frank Lampard hizo debutar a los alemanes Werner y Havertz.

En la otra orilla están los 'Reds’, quienes enfrentaron al Leeds United el último sábado y lograron el 4-3 sobre la hora. Eso sí, los muchachos de Jügen Klopp sufrieron más de la cuenta para vencer a la escuadra de Bielsa, ya que el partido iba 3-3 cuando apenas faltaban pocos minutos para el pitazo final. Liverpool se mantiene con tres puntos en la tabla y buscar sumar en un campo difícil como lo es Stamford Bridge.

¿Cuándo juega Liverpool vs. Chelsea?

El partido Liverpool vs. Chelsea se disputará este domingo 20 de setiembre en el Stamford Bridge. El encuentro corresponde a la jornada 2 de la Premier League.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Chelsea?

Si quieres saber el horario del encuentro entre Liverpool vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League, aquí te mostramos la programación de acuerdo a tu ubicación:

- Colombia: 10.30 a. m.

- Perú: 10.30 a. m.

- Ecuador: 10.30 a. m.

- Estados Unidos: 10.30 a. m. (ET) / 8.30 a. m. (PT)

- México: 10.30 a. m.

- Costa Rica: 8.30 a. m.

- Bolivia: 11.30 a. m.

- Paraguay: 11.30 a. m.

- Venezuela: 11.30 a. m.

- Chile: 12.30 a. m.

- Brasil: 12.30 a. m.

- Argentina: 12.30 a. m.

- Uruguay: 12.30 a. m.

- España: 2.30 p. m.

- Italia: 2.30 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Chelsea?

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Liverpool vs. Chelsea EN VIVO, deberás sintonizar este canal de transmisión: ESPN, en el caso de Perú. A continuación te compartimos el listado de los demás canales para otros países.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: Sky HD, RUSH

- Ecuador: ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

- El Salvador: Sky HD

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Puerto Rico: RUSH

- Estados Unidos: Peacock

- .Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

