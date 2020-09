Manchester United vs. Crystal Palace EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Premier League

Manchester United vs. Crystal Palace EN VIVO ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | Juegan por la segunda fecha de la Premier League 2020/2021, en el estadio Old Trafford, a partir de las 11.30 a. m. (horario peruano). La cobertura por TV de este encuentro estará a cargo de ESPN 3 y ESPN Play.

Para que no te pierdas el debut de los ‘Red Devils’ en la Premier, revisa la página web de La República Deportes, que realizará el minuto a minuto de este compromiso con los goles, las mejores jugadas y el marcador actualizado.

¿A qué hora ver Manchester United vs. Crystal Palace EN VIVO?

Costa Rica: 10.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Perú: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 12.30 p. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Inglaterra: 5.30 p. m.

Manchester United vs. Crystal Palace: pronóstico

Tras perderse la primera jornada de la Premier League a causa del aplazamiento de su partido, Manchester United hará su debut este sábado en la temporada 2020/2021 de la liga inglesa ante un Crystal Palace que empezó con el pie derecho el torneo, pues viene de vencer al Southampton en la jornada inaugural.

Los ‘Red Devils’ tuvieron más tiempo para reponerse del trajín de la última temporada, debido a que avanzaron hasta las semifinales de la última edición de la Europa League, donde cayeron ante el Sevilla. Luego de eso, el cuadro dirigido por Ole Gunnar Solskjær solo ha tenido un amistoso, frente al Aston Villa, partido que perdió por 1-0.

Para su estreno liguero, el técnico noruego podría mandar a la cancha desde el primer minuto a su nueva contratación, Donny van de Beek. El neerlandés fue uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de pases, pues Real Madrid y Barcelona pretendían contar con sus servicios.

De los últimos diez partidos, Manchester United solo ha caído una vez ante Crystal Palace. Ocurrió el año pasado, cuando las ‘Águilas’ visitaron Old Trafford por la primera rueda del campeonato y se llevaron una sorpresiva victoria por 2-1. El balance se completa con siete triunfos del United y dos empates.

PUEDES VER Thiago Alcántara se convierte en el nuevo jugador de Liverpool por 26 millones de dólares

¿Dónde ver Manchester United vs. Crystal Palace?

- Argentina - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil - FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App, Fox Sports Web

- Chile - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

- Colombia - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

- Venezuela - ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

- Estados Unidos - Peacock

- Inglaterra - Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League

Manchester United vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Van de Beek; Rashford, Fernandes, James; Martial.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Dann, Cahill, Van Aanholt; Ayew, Kouyaté, Milivojevic McArthur, Zaha; Benteke.

Manchester United vs. Crystal Palace: últimos partidos

- Crystal Palace 0-2 Manchester United | Premier League

- Manchester United 1-2 Crystal Palace | Premier League

- Crystal Palace 1-3 Manchester United | Premier League

- Manchester United 0-0 Crystal Palace | Premier League

- Crystal Palace 2-3 Manchester United | Premier League

Fútbol en vivo, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.