Sporting Cristal: Roberto Mosquera se mostró afectado por la salida de Patricio Álvarez [VIDEO]

El último miércoles 16 de septiembre, Sporting Cristal hizo oficial la salida de Patricio Álvarez, quien dejó de cumplir con el protocolo de bioseguridad de la Liga 1 para realizar fiestas clandestinas en su departamento durante el horario de inmovilización social obligatoria.

En las últimas horas, tanto Patricio Álvarez como Sporting Cristal utilizaron las redes sociales para referirse a este polémico suceso. El mencionado arquero pidió disculpas por sus errores personales y admitió que falló en su compromiso de no involucrarse con personas alejadas al fútbol.

Mientras que, en conferencia de prensa, el técnico Roberto Mosquera decidió hablar sobre su exjugador y señaló que esta destitución se verá en los próximos resultados que consiga el cuadro rimense en las próximas fechas de la Liga 1.

“(La salida de Patricio Álvarez) se va asociar al resultado. Si ganamos, van a decir que no nos afectó y, si empatamos, van a decir que nos afectó. (...) Pero desde ya estamos afectados porque es una persona que nosotros apreciamos”, manifestó el entrenador de Sporting Cristal.

“Cuando llegué se dictaron las normas de convivencias de lo que pueden y no pueden hacer, los jugadores aceptaron. Quien no cumple con eso, es probable que no vuelva a trabajar con nosotros. Aparte, el club tiene reglas que están en el contrato que se firman y que se tienen que cumplir. Cuando no lo hacen, pueden accionar eso y apartarte del club”, añadió el estratega ‘cervecero’.

Dato: Sporting Cristal enfrentará este sábado 19 de septiembre a Alianza Universidad en el Estadio de San Marcos a las 6.00 p.m.

