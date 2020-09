River Plate vs. Sao Paulo EN VIVO: horario y canales que transmitirán el partido por Copa Libertadores

🎶 “Ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora!” 🎶



Um dos clássicos mais pesados da América do Sul acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi. E o nosso parceiro Gazin estará na luta com a gente!



Bora, @GazinTeo! 👊#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/2qLfv9AtM4