Los gritos desaforados de Mario Salas caen al vacío. Alianza Lima perdió la brújula y, alejado de aquella versión que visualizamos a inicios de año, volvió a ser el equipo displicente que vemos en la Liga 1. El plus de jugar la Copa Libertadores despertó a Joazhiño Arroé, pero no fue suficiente para vencer a Estudiantes de Mérida de Venezuela, un equipo que no juega hace seis meses y cuyo técnico tuvo que dirigir por teléfono porque se encuentra varado en Argentina en medio de la pandemia del coronavirus.

Las agujas del reloj anunciaban el minuto 49′ cuando Edson Rivas cometió una falta contra Arroé en el área. Alexi Gómez tomó el balón para dos minutos después celebrar, con baile incluido. Fue entonces cuando los íntimos sacaron a relucir lo mejor que tenían, pues apareció nuevamente Arroé para ilusionar a los hinchas blanquiazules. Un clásico movimiento cuando va por izquierda y de un derechazo puso el balón en el ángulo superior del arco de Araque, que nada pudo hacer. El 2-0 daba tranquilidad en el campo y en el banco, pues el ‘Comandante’ sonreía, pero la historia tendría un rumbo diferente.

Le dio vuelta

El cuadro venezolano jamás se amilanó. Encontró en los hermanos Rivas su mejor arma para llegar con peligro al arco de Leao Butrón y cuando el cansancio apremió, el ingreso de Flores y Mena fueron fundamentales para darle vuelta al marcador.

Alianza no encuentra, no define una idea de juego, pero tenía que defender lo logrado. No obstante, ello fue una mochila bastante pesada para los de Salas, quienes en un abrir y cerrar de ojos cayeron en los errores de siempre. Las indicaciones de Salas no encontraron un receptor y así fue como Estudiantes de Mérida descontó. Edson Rivas, dentro del área, giró y con el empeine puso el 2-1 a los 64′.

La banca íntima se movió, pues ingresó Cristian Zúñiga para darle frescura a la ofensiva. Corrió y se esforzó, pero no lo suficiente. El colombiano continúa en deuda. Eso sí, generó un par de jugadas para el análisis, ya que los peruanos reclamaron penal en dos ocasiones. ¿El cuadro local?, jamás bajó los brazos y su esfuerzo fue traducido en goles: pase de mesa y gol de Mena, quien solo frente a Butrón anotó el 2-2.

Cuando todo hacía indicar que el empate estaba sellado, el árbitro Nicolás Gallo cobró un penal de Quijada en contra de Mena en los descuentos, y José Rivas sentenció el 3-2 definitivo. Alianza no levanta cabeza y le dice adiós a la posibilidad de clasificar a la Sudamericana, pues no ha sumado ni un punto en la Libertadores.

