Coutinho marcó el primero para el Barcelona tras jugada colectiva entre Messi y Trincao [VIDEO]

¡Coutinho puso el primero! El brasileño marcó el tanto con el que Barcelona viene venciendo parcialmente al Girona (2-0) en el segundo partido amistoso en la era Ronald Koeman. Cabe recordar que el primer encuentro fue ante el Nástic, donde ganaron por 3-1 gracias a los goles de Dembélé, Griezmann y Coutinho. Además, el próximo sábado disputarán el trofeo Joan Gamper frente al Elche para después debutar en LaLiga Santander contra el Villareal por la tercera jornada.

Para este encuentro ante el Girona, la gran sorpresa fue la no inclusión del delantero Luis Suárez, de quien hasta el momento no se sabe con exactitud si se quedará o no en el FC Barcelona. Al principio parecía que su futuro sería la Juventus de Italia; sin embargo, el uruguayo no cuenta con pasaporte italiano, por lo que no podrá llegar. Tras esto, apareció como opción el Atlético de Madrid, pero no habrían llegado a buen puerto por el alto costo del jugador.

Frente al Girona, Ronald Koeman puso el siguiente once: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Sergio Bustquets, Frankie De Jong, Trincao; Coutinho, Griezmann y Messi. Los ‘culés’ empezaron a dominar el encuentro y, tras una jugada combinada entre los tres delanteros, el brasileño Philippe Coutinho puso el primero para que Barcelona venza parcialmente a Girona por la mínima diferencia.

La jugada inició tras un buena presión de los ‘azulgranas’, Griezmann recuperó el balón y se lo cedió a Lionel Messi entre dos defensores, quien ejecutaría un pase a profundidad para Trincao. Finalmente, este asistiría a Coutinho. El brasileño apareció solo frente al arco y solo la empujó. ¡Golazo!

Aquí podrás ver el gol

FC Barcelona, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.