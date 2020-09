Alexi Gómez marcó el primero de Alianza Lima ante Estudiantes por la Copa Libertadores | VIDEO

¡Apareció la ‘Hiena’ Gómez! El volante de Alianza Lima marcó el primero para que el club ‘blanquiazul’ se adelante en el marcador ante Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores. La jugada previa fue elaborada por Joazhiño Arroé, quien cayó en el área rival y el árbitro pitó penal.

Tras un primer tiempo donde los locales tuvieron las mejores ocasiones de gol, los ‘blanquiazules’ salieron decididos a ganar el encuentro en el segundo tiempo. Así fue como llegó el primer tanto gracias a Alexi Gómez a los 50 minutos.

En el segundo tiempo, Joazhiño Arroé fue derribado por un defensa de Estudiantes de Mérida y el árbitro no dudó en cobrar penal. El encargado de patear la falta fue Alexi Gómez, quien anotó y rompió un maleficio en Alianza Lima, el cual no anotaba desde hace have varios años en la Copa Libertadores.

Tres minutos después, el mismo Joazhiño Arroé realizaría una jugada notable y marcaría el segundo de un golazo. El volante ‘blanquiazul’ apareció por la banda izquierda y sacó un zurdazo imposible para el arquero.

Hasta este momento, el Club Alianza Lima viene ganando por 2-1 a Estudiantes de Mérida, el encargado de anotar el descuento en el conjunto venezolano fue Edson Rivas.

