Gareth Bale ya habría pasado exámenes médicos con Tottenham para dejar Real Madrid

El regreso de Gareth Bale al Tottenham parece ser un hecho consumado. A las informaciones que hablan sobre un acuerdo económico ya cerrado ahora se suma una versión que ya viene tomando fuerza desde España: el jugador del Real Madrid ya habría pasado exámenes médicos para unirse a las filas del club inglés.

Según el medio español ‘Vamos’, tanto el jugador galés como Sergio Reguilón no necesitaron viajar a Londres para pasar las evaluaciones médicas. Ambos futbolistas habrían sido examinados en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Bale cuenta con el visto bueno de José Mourinho, director técnico del Tottenham. “Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid, pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y la temporada que me fui trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe”, manifestó el entrenador portugués.

El agente del futbolista de 31 años expresó que solo faltan aclarar algunos puntos burocráticos para hacer oficial el traspaso. “El trato está cerca, pero no está hecho. Es una negociación complicada”, manifestó Jonathan Barnett a Agencia France Press.

Gareth Bale estaría haciendo su regreso al Tottenham luego de haber jugado 7 años en el Real Madrid, equipo con el que consiguió 2 ligas españolas, 4 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 4 Copas Mundiales de Clubes.

Por su parte, lo de Sergio Reguillón está más claro. El acuerdo para que pase del Real Madrid al Tottenham es por 30 millones de euros.

