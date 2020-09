Mourinho sobre Bale: “Antes del United, intenté ficharlo para el Madrid”

El técnico del Tottenham Hotspur, José Mourinho, no quiso hablar sobre un posible fichaje de Gareth Bale por el conjunto inglés, pero insistió en su gusto por el jugador galés.

“Bale es un jugador del Real Madrid y no hago comentarios sobre jugadores de otros equipos”, dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de previa de Europa League. “No, no es mi trabajo contactar con agentes y no quiero hablar de ello, porque no son jugadores de mi equipo”, respondió cuando fue preguntado sobre si el Tottenham se ha puesto en contacto con los agentes de Bale.

“Incluso antes del United intenté ficharlo para el Madrid, pero no fue posible durante mi tiempo allí, pero el equipo siguió mi instinto y la temporada que me fui lo firmaron. No es un secreto, incluso Bale lo sabe”, añadió el técnico portugués.

“Gareth Bale ama al Tottenham”

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, afirmó este martes que el delantero galés “todavía ama” al Tottenham y que es ahí “donde quiere estar”. “Gareth todavía ama a los Spurs. Estamos hablando. Es donde quiere estar”, dijo Barnett a la edición galesa de BBC Sport.

Bale, de 31 años, dejó el Tottenham para fichar por el Real Madrid en 2013. De blanco ha marcado más de 100 goles y ha ganado cuatro títulos de la Liga de Campeones. Pero tras haber perdido su lugar en el equipo, Bale no ha ocultado su deseo de marcharse del Real Madrid. El Tottenham fichó a Bale, procedente del Southampton, en 2007 cuando tenía 17 años.

Con información de EFE.

