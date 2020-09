FC Barcelona: directiva no puede pagar por Lukaku y va por Memphis Depay

El FC Barcelona planteó un cambio profundo en su plantilla para mejorar al equipo. La llegada de Ronald Koeman al banquillo significó la salida de varios jugadores del club. Esto, sin embargo, se trata de compensar con la llegada de otros.

De acuerdo a Esport 3, el estratega pidió que Luis Suárez salga del club para fichar fichar a Romelu Lukaku. La propuesta fue escuchada por la directiva, pero rápidamente descartaron esta posibilidad, pues el conjunto catalán no está en el mejor estado económico para afrontar dicha negociación.

Koeman y la dirigencia acordaron que el único delantero que podrían fichar es Memphis Depay, el capitán del Olympique de Lyon. De acuerdo al medio De Telegraaf la transferencia sería por 29 millones de dólares.

“El FC Barcelona espera confirmar el traspaso oficialmente y presentar al goleador en el Camp Nou a finales de esta semana. La asociación entre Memphis Depay y Lionel Messi será un reto interesante para Koeman", se publicó en De Telegraaf.

Memphis Depay había anunciado que no quería prorrogar su contrato en Francia por un año más y no escondía su ambición de jugar “para un club más grande” que el Olympique Lyon.

Sin embargo, el presidente del Lyon Jean-Michel Aulas, publicó en Twitter que no se había acordado el traspaso de Memphis. “El presidente del FC Barcelona me ha indicado el domingo que el Barça ha sufrido mucho la crisis del COVID y no tenía posibilidad de hacer una oferta”, indicó.

FC Barcelona, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.