Alianza Lima vs. Estudiantes: el once blanquiazul de Mario Salas por la Copa Libertadores

¡Llegó el día! Alianza Lima enfrentará a Estudiantes de Mérida desde las 5.15 p. m. por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El encuentro internacional podrás verlo a través de Fox Sports 2 y Fox Play. Además, también podrás seguir el versus en vivo y en directo a través de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto del partido, así como todas las incidencias y goles.

Los dirigidos por Mario Salas llegan a este encuentro con una racha negativa, pues no han ganado un partido aún en el campeonato. Desde que se reinició el fútbol en nuestro país, los ‘blanquiazules’ jugaron cuatro partidos, empataron tres (ante Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar) y perdieron uno ante UTC. Anotaron tan solo tres tantos y recibieron cinco, por lo que ante Estudiantes de Mérida tratarán de obtener un buen resultado.

Cabe recordar que para este partido por Copa Libertadores, Mario Salas no podrá contar con Kluvierth Aguilar, Carlos Ascues y Patricio Rubio. El primero no pudo viajar porque no se gestionaron los permisos debido a que es menor de edad, el segundo por un tema de salud mientras que el chileno está suspendido dos fechas porque fue expulsado mientras jugaba con el Everton de Chile.

Es así que Alianza Lima pondrá lo mejor que tiene ante Estudiantes de Mérida: Leao Butrón; Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Anthony Rosell; Rinaldo Cruzado, Josepmir Ballón; Joazhiño Arroé, Oslimg Mora, Alexi Gómez; Gonzalo Sánchez.

Este es el once oficial que presentará Alianza Lima. Foto: Prensa Alianza Lima

