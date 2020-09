Vallejo quiere ganarle al Boys para no alejarse de los primeros lugares

Universidad César Vallejo desea volver a la senda de los triunfos con el fin de no perder el paso en su lucha por estar en los primeros lugares de la tabla de colocaciones.

Leandro Fleitas, zaguero del cuadro trujillano, consideró que ante ‘Los Rosados’ el equipo debe sumar de a tres, pese a que se trata de un rival muy complicado.

“Sabemos que Boys va a ser un partido muy difícil, siempre ha sido un rival complicado, nosotros venimos de dos empates y tenemos que ganar si o si para no alejarnos de los primeros puestos”, mencionó Fleitas al departamento de prensa del club.

Tras el reinicio del campeonato, Vallejo ha logrado nueve puntos, lo que a decir de Leandro Fleitas es positivo.

“Nosotros tenemos un control y análisis propio de los partidos que hemos jugado, creo que ganar dos partidos y empatar tres nos suma porque eso venimos a hacer, en el desarrollo de algunos partido pudimos hacer uno que otro punto más, tuvimos jugadas de goles pero no supimos concretar, sumando todas las cosas creo que estamos haciendo un buen trabajo”, agregó.

Finalmente, el experimentado futbolista se refirió a su desempeño en el campo de juego, pues continúa siendo un referente de estado físico. “Me siento más vivo que nunca, los chicos me tienen como uno más de ellos, me dan fortaleza todos los días, mi familia me sigue bancando, así que sigo entrenando con las mismas ganas de cuando tenía 26 hasta 18 años, estoy contento de estar en este club, tener los compañeros que tengo y ojalá podamos pelear el campeonato”, concluyó.

Universidad César Vallejo jugará ante Sport Boys este jueves 17 de septiembre a las 3.30 p. m., en el estadio San Marcos, por la fecha 12 del torneo Apertura.

