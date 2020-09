El centrocampista bosnio Miralem Pjanic fue presentado este martes como nuevo jugador del FC Barcelona. El jugador de 30 años llevará el dorsal número 8 de Andrés Iniesta y ha firmado un contrato por cuatro temporadas como azulgrana; asimismo, se dio a conocer que tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Pjanic, quien aterrizó en la capital catalana el pasado jueves tras verse obligado a guardar cuarentena en Italia al haber dado positivo por la COVID-19, se mostró feliz por jugar al lado de Lionel Messi y lo calificó como un “extraterreste”. El exfutbolista de la Juventus estuvo ejercitándose los últimos días en solitario en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

“A Messi lo conocí hace dos días. He jugado con grandes jugadores como Cristiano o Totti. He tenido suerte y han sido un ejemplo para mí. Hoy (por Messi) comparto vestuario con un extraterrestre, pero aquí seremos importantes todos, no solo 11. Esto será importante para alcanzar los objetivos”, explicó.

Por otro lado, Pjanic se refirió a la fallida salida de Lionel Messi del Barcelona e indicó que no lo imaginaba en otro club. Además, opinó sobre Luis Suárez, quien tendría todo arreglado para volar a Turín.

“Ya lo he dicho antes, a Messi no me lo imaginaba en otro club. Todo acabará bien con él. Leía lo que se escribía, pero mi voluntad era que se quedara. Sobre Suárez, sé que es un gran goleador. Ha hecho muchas cosas aquí. No sé qué es lo que quiere hacer. Haga lo que haga estará bien. Ambos (Messi y Suárez) son muy fuertes en Barcelona. Si Luis quiere un consejo se lo puedo dar, pero no creo que lo necesite”, concluyó.

