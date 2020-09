Uno de los rivales de Deportivo Binacional en la Copa Libertadores, River Plate, ya se encuentra listo para viajar a Brasil y enfrentar a Sao Paulo. Sin embargo, no todo es tranquilidad en tienda ‘millonaria’, de hecho, el director técnico Marcelo Gallardo habló claro en la previa al expresar su inconformidad con algunas decisiones de Conmebol.

Gallardo habló en específico sobre la decisión de ampliar la lista de jugadores a 50 futbolistas por cada equipo participante en la Copa Libertadores. El ‘muñeco’ catalogó esta decisión como un “despropósito”.

“Es simple. Trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores. Es el grupo que integra la lista de la Conmebol. Después, de acuerdo a las posibilidades que nos daba la Conmebol de agregar más jugadores, me era un despropósito, porque no tengo tantos jugadores trabajando conmigo. Los chicos de reserva comenzaron a entrenar hace menos de una semana y no iba a generarles ninguna falsa ilusión. No están preparados aún para disputar una Copa Libertadores”, afirmó en la conferencia de prensa previa al viaje a Brasil.

Marcelo Gallardo agregó que si se llega a presentar algún caso de contagio es porque la pandemia no permite competir en condiciones normales y sería un indicativo de que no se debió jugar.

“Si hay un episodio que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar. Será porque la pandemia indica que no podemos jugar. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones? No tengo de dónde sacar jugadores para hacer una lista de 50, no voy a ir a buscar a chicos de Novena División. Somos 29, porque Quintero quedó desafectado de esa lista. Veremos dónde estamos parados”, añadió.

Por otro lado, el entrenador argentino se reafirmó en lo que dijo meses atrás, que jugar sin público es “horrible”. “En todo este tiempo vimos diferentes ligas y no tiene el mismo atractivo. Sin el público no es lo mismo”, sentenció.

