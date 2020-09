Poco a poco, el fútbol comienza a volver a la normalidad, por lo menos en tierras europeas. La Bundesliga, que arranca su temporada 2020-21 este viernes, podrá tener partidos con público, luego de que los gobiernos locales aprobaran esta medida.

Los gobiernos de los 16 estados alemanes aceptaron el regreso de hinchas a los estadios, algo que ya sucedió en la primera ronda de la Copa de Alemania con restricciones, las mismas que se aplicarán desde este viernes en el choque entre Bayern Múnich vs. Schalke 04.

Entre las restricciones establecidas está que solo el 20% del aforo de los recintos deportivos podrá ser utilizado, por lo que la cantidad de personas en cada partido dependerá del tamaño del estadio.

Sin embargo, las autoridades estarán atentas para hacer los cambios necesarios. Por ejemplo, si alguna ciudad comenzara a presentar nuevos contagios de COVID-19 (por encima de los 35 por cada 100.000 habitantes), se regresarán a los partidos sin público en dicha localidad.

Además, las entradas serán personalizadas para identificar cadenas de contagio y los hinchas están obligados a usar mascarilla en todo momento, mantener distancia y no consumir bebidas alcohólicas.

Todas estas normas forman parte de la fase piloto que empieza el 18 de septiembre y que durará seis semanas. Si esto tiene el éxito esperado, la medida podría ser aplicada para toda la temporada. “Se trata de un experimento, de una prueba inicial”, aseguró Markus Söder, jefe del Gobierno bávaro.

Entre los partidos más atractivos de este fin de semana, pertenecientes a la primera fecha de la Bundesliga, se encuentran: Bayern Múnich vs. Schalke 04, Stuttgart vs. Friburgo, Werder Bremen vs. Hertha Berlin, Dortmund vs. Monchengladbach y Leipzig vs. Mainz.

