Aldair Rodríguez tendría todo arreglado para llegar a América de Cali

A pocas horas del partido contra Liga de Quito por la Copa Libertadores, Binacional sufriría la importante baja de su goleador, Aldair Rodríguez, aunque no por una lesión, sino por su posible marcha a otro equipo. El delantero estaría muy cerca de concretar su fichaje por América de Cali, de la liga colombiana.

Javier Arce, técnico del ‘Poderoso’, reveló para el programa Zona Libre de Humo, de RCN, que ya tiene conocimiento del interés del conjunto ‘cafetero’ en Rodríguez. “Anoche (lunes) los directivos me hicieron conocer que América de Cali quiere contar con el jugador y él también había hablado conmigo”, dijo el entrenador.

No obstante, Arce no quiso confirmar si excluirá al atacante del duelo que sostendrá este martes su escuadra frente al LDU. “Aldair está en lista y concentrado para esta noche, aún no me puedo adelantar a los hechos”, agregó.

Aldair Rodríguez juega en Binacional desde el 2018. Foto: Luis Jiménez/GLR.

Ricardo Gareca habría recomendado a Aldair Rodríguez

Respecto a cómo surgió el interés del América por Aldair Rodríguez, el periodista colombiano Felipe Espinal, de RCN, aseguró que fue el propio Ricardo Gareca quien dio el visto bueno para la llegada de ‘Kankito’ al equipo donde él militó en la década de los 80.

PUEDES VER Hinchas muestran su apoyo a Binacional con un emotivo video previo al partido contra LDU

“Creo que sí, todo está muy adelantado. Me lo dijo un directivo de América: ‘Nos lo recomendó Gareca, o sea que a ojos cerrados me la juego por él’”, manifestó Espinal en diálogo con el programa Las Voces del Fútbol.

De concretarse su pase al cuadro ‘rojo’, Aldair Rodríguez viviría su primera experiencia en el extranjero. El exfutbolista de Alianza Lima es el goleador de Binacional en este 2020, con seis tantos en nueve partidos disputados.

Fútbol peruano, últimas noticias

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.