Nadal sobre la descalificación de Djokovic en el US Open: “Tuvo mala suerte”

Dominic Thiem acabó con el reinado del ‘Big Three’ en el US Open el último domingo 13 de septiembre luego de derrotar en un épico partido al alemán Alexander Zverev. Rafael Nadal, uno de los tenistas que conforma aquel mítico trío, no participó en el dicho torneo, pero volverá a la acción esta semana en el Masters 1000 de Roma.

El español, principal candidato a quedarse con el título por tercer año consecutivo, debutará en el Abierto de Italia contra su compatriota Pablo Carreño. El popular ‘Rafa’ se pronunció en la previa a este juego sobre cómo llega al torneo y dio su opinión acerca del incidente protagonizado por Novak Djokovic en Nueva York.

PUEDES VER Juan Cominges, el coach que es clave en el acompañamiento emocional de la selección peruana

Ante la ausencia de Nadal y Roger Federer, ‘Nole’ era el candidato número 1 a campeonar el US Open, pero fue descalificado en los octavos de final debido a que tiró un pelotazo a una de las jueces de línea. Al respecto, el manacorí cuestionó el reglamento, pero recalcó que los deportistas deben aceptarla y aprender a manejar sus emociones.

“Fue algo desafortunado, pero la regla dice que es descalificación. Lo siento por él, perdió una oportunidad, pero no debes hacer eso. Es importante mantener el control en la pista. No quería golpear a nadie, seguro, pero no tuvo suerte”, señaló el actual número dos del mundo según el ranking ATP.

PUEDES VER ¡Atención! Juan Pablo Varillas anuncia que participará en Roland Garros

“Hay varias cosas que a mi modo de entender no son adecuadas. Estamos viviendo un momento de crisis mundial en todos los sentidos. La primera sanitaria, pero por derivación económica, todos lo estamos pasando mal. Es un momento para estar más juntos que nunca, no que cada uno mire por sus intereses”, añadió Nadal.

Sobre su estado físico frente al Masters de Roma, sostuvo: “No jugar allí (US Open) me da una ligera desventaja, porque vienen con un rodaje que yo no tengo. Las últimas semanas, los entrenamientos han ido a mejor, pero son muchos meses sin jugar y la competición es otra cosa. Tendremos que ser pacientes y tener calma”.

Tenis, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.