Beto Yaque y Sergio Zárate, representantes del argentino Lautaro Martínez, han indicado este lunes 14 de septiembre, a su salida de la sede del Inter de Milan, que “no hay nada” con el Real Madrid ni con el Barcelona, y que el delantero “está” en el equipo interista.

“No, nada, hemos venido a saludar a Piero (Ausilio, director deportivo del Inter), que hace tiempo no le vemos, es una visita de cortesía. ‘¿Real Madrid es una posibilidad?’, No, nada, no, no. ‘¿Barcelona?’, No, nada, solo eso una visita de cortesía”, dijo Beto Yaque, a preguntas de los periodistas.

Los agentes de Lautaro, asimismo, al ser cuestionados sobre si se puede decir que el jugador se quedará en el Inter, dijo: “El jugador está aquí, en el Inter”.

Real Madrid inicia la semana de su debut en LaLiga sin Hazard ni Bale

El panorama no mejora para Zinedine Zidane en la semana del estreno del Real Madrid en LaLiga. El técnico sigue sin poder contar con jugadores como Hazard, que prosigue con su trabajo personalizado en el interior de las instalaciones de Valdebebas (centro de entrenamiento del Real Madrid).

Tampoco regresan Isco Alarcón, quien está en la última fase de recuperación de un esguince de tobillo, ni Marco Asensio, por el edema que sufrió en la rodilla operada.

Las últimas ausencias del grupo de trabajo son el noruego Martin Odegaard, Lucas Vázquez y el serbio Luka Jovic por molestias de las que no informa el Real Madrid en un parte médico. Tampoco de Bale, que regresó con molestias en una rodilla de su selección y está recluido en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

