El clásico entre PSG y Marsella terminó con varios expulsados tras los enfrentamientos entre ambos mandos. Uno de los jugadores que vio la tarjeta roja fue Neymar tras agredir al español Álvaro Gonzáles, quien había acusado a Ángel Di María de lanzarle un escupitajo. Los hechos fueron captados por el VAR.

Antes de abandonar el terreno de juego, Neymar denunció ante el árbitro un acto de racismo del español Álvaro Gonzáles luego de haberle agredido. “Racismo no, racismo no”, expresó el brasileño en referencia a un supuesto insulto previo del defensa del Marsella.

Estos hechos cruzaron el Océano Atlántico y llegaron al país natal del ’10′ del PSG, Brasil. Jugadores de la nación 'verdeamarelha’ mostraron su solidaridad con Neymar, quien aseguró ser víctima de racismo por parte del jugador español.

“En el deporte (...) no hay espacio para personas que proclaman odio o racismo. No te dejes guiar por el odio, hermano, que sea la paz y la bondad que cargas en tu alma”, escribió Dani Alves, excompañero de Neymar en el PSG y el Barcelona, y que actualmente juega en el Sao Paulo. “El amor es la única forma de combatir el odio”, agregó.

Según imágenes aisladas y difundidas por la televisión francesa Téléfoot, Neymar se quejó poco después de la media hora ante el equipo arbitral. Repitió en numerosas ocasiones “¡Racismo, no!”, apuntando a Álvaro González, defensa español del Marsella encargado de su marcaje.

Al final del partido, correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1, el brasileño fue uno de los cinco jugadores expulsados (tres del PSG y dos del Marsella), en su caso por haber dado un ligera bofetada en la parte trasera de la cabeza de González.

PUEDES VER Liga 1 dio a conocer la programación de las fechas 12 y 13 del Torneo Apertura

El defensor del Palmeiras Felipe Melo tampoco fue ajeno a los sucedido y escribió en Twitter: “Hiciste bien, una pena que yo no jugara contra ese racista”. El jugador del ‘verdao’ respondió así al tuit publicado por el número ’10′ una hora después del partido: “De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara”, escribió.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, retuiteó un mensaje anterior de Neymar, en el que lamentaba que el VAR detectara su “agresión” pero no la del jugador racista que, según dijo Neymar, lo llamó “mono”.

Con información de AFP.

Neymar, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.