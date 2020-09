Este jueves 17 de septiembre es un día que puede marcar un antes y un después en Deportivo Municipal. En una asamblea solicitada por los socios del club ‘edil’, se decidirá si se acepta o no el acuerdo con Edificaciones Inmobiliarias (EI), el mismo que estipula que la constructora asuma la administración del club por 12 años.

Este contrato que cuenta con el visto bueno de un gran sector de los socios, del comité consultivo para revisar el vínculo y de un buen número de hinchas e incluso del plantel de jugadores, ha encontrado una férrea oposición en un grupo de miembros de la Junta Directiva, la que encabeza el encargado de la presidencia, Alberto Borda. A continuación, sus razones para oponerse al acuerdo.

¿Qué puntos en específico le desagradan del contrato entre Deportivo Municipal y Edificaciones Inmobiliarias?

Los puntos en los que yo, como socio, estoy en contra son: primero, porque indican que nos van a cobrar el 12% de los ingresos por administrar el club, lo que provocaría una deuda de casi 360.000 dólares al año; segundo, porque se estipula que el monto de la inversión se va a tener que devolver, hayan o no utilidades, ganen o pierdan. El tercer punto es que el concesionario está facultado a hipotecar los bienes del club. En mi opinión, es un contrato lesivo para Deportivo Municipal porque ya tendríamos una deuda de casi 6 millones de soles que es lo que han gastado este año.

Pero Edificaciones Inmobiliarias dice que es una inversión que solo se pagará cuando se genere utilidades y si eso no sucede, será con auspicios...

Se va a generar una deuda porque ellos deciden el acuerdo de pago. Según este contrato, nosotros le estamos pagando al concesionario, al revés de lo que debería ser, que el concesionario le pague al concesionado.

Si en la asamblea se decide optar por el acuerdo con Edificaciones Inmobiliarias ¿Qué hará usted?

Vamos a esperar el tema de la asamblea y en base a eso tomaremos una medida o decisión. Ojalá que de la asamblea salga lo más beneficioso para Municipal. Yo creo que, como está estructurado, el contrato nos va a llevar a un callejón sin salida.

PUEDES VER Jugadores de Deportivo Municipal respaldan a Edificaciones Inmobiliarias tras problemas con la dirgencia [VIDEO]

Si no se da el acuerdo con Edificaciones Inmobiliarias ¿Cómo queda el tema de la carta de garantía de la FPF y lo invertido por EI?

Esa garantía la presento Edificaciones Inmobiliarias a nombre de Deportivo Municipal y a fin de año esa garantía simplemente se le devuelve. Si no hay acuerdo, lo que ha invertido, que ellos consideran que es una inversión, tendrá que ser devuelto de acuerdo a una conciliación que se haga entre Municipal y EI.

¿Cómo piensa Deportivo Municipal pagar lo invertido por EI? ¿Hay algún plan B u otro inversionista?

Primero, tenemos que conciliar el monto, ver cuánto han invertido. Nosotros como Junta Directiva ya tenemos el manejo del equipo desde agosto, y lo hemos venido manejado el tema bastante bien. Nos hemos encargado del tema de sueldos, alojamiento, impuestos, etc, para poder participar en la Liga 1. Cuando entre otra junta directiva verá si sigue por esta línea o tomará otras decisiones.

Sobre denuncias en su contra

Usted está siendo denunciado por delito contra el patrimonio por el caso Arévalo Ríos ¿Es cierto que el pago de Correcaminos (club al que luego fue el uruguayo) fue a una cuenta de una empresa suya en lugar de a Municipal?

Yo ya aclaré ese tema con documentos, pero si José Córdova ha tenido a bien denunciarme, ya lo veré en el tema legal. Esto empezó con un contrato ficticio que el abogado del señor Córdova trajo y que derivó en la llegada de Arévalo Ríos. Yo asumí esa deuda y luego pedí a Municipal que me devuelva la plata. Yo no cometí ningún delito porque devolví menos dinero lo que me debía el club y eso lo pedí formalmente.

PUEDES VER Edificaciones Inmobiliarias comunicó que dejará de invertir en Municipal y reclama 765.000 soles

También lo está denunciando por usurpación de funciones...

Renzo Reggiardo renunció y José Córdova asumió el encargo de la vicepresidencia, luego él fue suspendido por la FPF. Varios directivos me pidieron que yo asuma la presidencia y convoqué a asamblea. Si hubiera habido usurpación de funciones, en la asamblea se hubieran mostrado su desacuerdo o no asistir. Nuevamente, en los tribunales se decidirá.

También se mencionó su nombre en la acusación de Carlos Menacho, quien dijo que pagó 10 mil dólares mediante un intermediario llamado Iván Cano para que su hijo juegue

El señor Menacho y el señor Cano se ofrecieron a colaborar y se hizo un depósito de 4 500 dólares a la cuenta del club para apoyar en la cancha de Villa El Salvador. Lamentablemente, el técnico de la reserva decidió que el chico (hijo de Carlos Menacho) no continúe y el señor Menacho, equivocadamente o no, pidió que se le devuelva la plata.

¿Se le devolvió el dinero?

Yo personalmente se lo devolví, tengo una carta firmada por él donde indica que ni Municipal ni yo le deben plata. Esa denuncia cae en saco roto.

Pero ¿Es normal este procedimiento, que los padres aporten un dinero para que sus hijos jueguen en reserva?

No, ese dinero no se dio para que jugara, se dio como colaboración voluntaria al club. Aquí no es el que paga, juega, acá se juega por habilidad. Se le devolvió para no generar una incomodidad.

Deportivo Municipal, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.