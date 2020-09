Jugó su último partido en marzo, ante Nacional de Uruguay, precisamente por la Copa Libertadores. Seis meses después, volverá a la actividad, pero esta vez ante Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo F de este torneo internacional. Pese a que Estudiantes de Mérida no ha disputado ningún partido oficial en los últimos tiempos, Ayrton Páez considera que están bien físicamente y que, ante los ‘blanquiazules’, saldrán por la victoria. “Estamos con muchas ganas de empezar”, expresó el jugador.

La República se comunicó con Ayrton Páez, sobrino de Richard y primo de Ricardo, quienes pasaron por el cuadro ‘blanquiazul’ en 2008 como técnico y jugador, respectivamente. A tan solo unos días de su duelo ante Alianza Lima, el volante venezolano nos cuenta cómo se han preparado para tan importante encuentro.

Teniendo en cuenta que su último partido fue en marzo, ¿cómo se encuentra físicamente el grupo?

Han pasado varios meses del partido con Nacional, pero nos hemos venido preparando para el reinicio de la Copa. Creo que estamos bien físicamente y el grupo se encuentra con muchas ganas de empezar, de volver a competir y creo que es un punto a favor que tenemos.

¿Hace cuánto empezaron a entrenar y cómo lo vienen haciendo?

Venimos entrenando desde hace dos meses y medio. Desde un principio siguiendo todos los protocolos de seguridad, como la desinfección de absolutamente todo, usábamos mascarillas, guantes, entrenamos en grupos de 3 a 4 jugadores y así sucesivamente hasta que nos juntamos todos. Los entrenamientos son grabados y el profesor Martín Brignani siempre los mira y luego da las indicaciones al cuerpo técnico.

Ayrton Páez, futbolista de Estudiantes de Mérida, habló sobre cómo vienen entrenando. Foto: Instagram/AyrtonPaez

¿Cómo ha repercutido la pandemia del coronavirus en los clubes de fútbol en Venezuela?

Ha sido un golpe duro para todos los equipos en Venezuela porque, al pararse la actividad, se pararon los ingresos de todos los equipos. Eso llevó a que muchos jugadores y clubes hayan tenido que llegar a acuerdos, pero esperamos que regresemos cuanto antes.

¿Han recibido alguna noticia sobre un posible regreso del fútbol en Venezuela?

Aparentemente hay fecha de inicio, iniciaríamos el 15 de octubre si Dios quiere y todo va bien. Ahora estamos enfocados en la Copa Libertadores.

¿Qué tanto saben de Alianza Lima? ¿Lo han estudiado en estas semanas?

Ya los hemos analizado varias veces. Hemos visto sus puntos fuertes y débiles. Sabemos que es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, por lo que nosotros somos un equipo que nos gusta tenerla, así que nuestra idea principal es quitársela y hacer que no estén cómodos. Todos los aspectos están analizados.

¿Has visto algunos partidos de Alianza Lima? En ese caso, ¿a quiénes consideras como los más peligrosos?

Hemos visto videos que nos ha enseñado el cuerpo técnico. Por mi parte pude ver el partido contra Sporting Cristal por Rubert Quijada y Marchán que juegan en ambos clubes. Lo seguí por ellos y vi que tienen jugadores interesantes como el volante de salida, Rinaldo Cruzado, y el ’10′, Joazhiño Arroé. Tenemos que jugar a lo nuestro y sabemos que si tenemos la pelota, podemos hacerlos sufrir y sacar un buen resultado.

Ayrton Páez considera a Rinaldo Cruzado como uno de los jugadores más peligrosos de Alianza Lima. Foto: GLR

Alianza Lima no la pasa nada bien en el torneo peruano e incluso no ha ganado ningún partido, ¿crees que esto es una ventaja para ustedes?

No lo veo como una ventaja, una cosa es la Liga y otra cosa es la copa. Hay una motivación extra y más aún si vienen en una dinámica mala, querrán salir de ese bache y saldrán con un punto extra, pero nosotros tenemos que jugar sin pensar en eso y salir con todo para ganar este partido.

Eres sobrino de Richard Páez, extécnico de Alianza Lima, ¿te habló algo sobre el club y su paso por nuestro país?

Mi tío tuvo la suerte de dirigir a Alianza, junto a ‘Chichi’ de asistente y mi primo Ricardo que jugó ahí. Hablé con ellos, les pregunté sobre su experiencia sobre estar allí, me hablaron sobre la grandeza del club, de lo que representa Alianza Lima en Perú y a nivel sudamericano y me dieron algunos consejos de cómo afrontar este tipo de partidos.

Tu entrenador reveló que pensaba dirigir el partido por celular, ¿consideras esto como una desventaja?

Obviamente el hecho que Brignani no esté con nosotros es un punto negativo. Me gustaría contar con todos, pero el no tener al técnico presente no es bueno, pero creo que el equipo ha sabido prepararse. Tenemos que adaptarnos a todo.

Si anotas algún gol, ¿ya tienes pensado alguna dedicación en especial?

Ahora mismo no tengo ninguna celebración planeada, la suelo pensar en el mismo día del partido, quizás el martes puede ser. Esperemos que pueda anotar en Copa Libertadores porque es algo que todo futbolista sueña de pequeño.

