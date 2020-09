Edinson Cavani se ofrece al Barcelona ante inminente salida de Luis Suárez, según prensa española

La pretensión de Edinson Cavani es seguir en una liga competitiva que le permita seguir explotando su mejor versión como lo podría hacer en Barcelona, pues este lunes, se conoció que el uruguayo habría intentando acercarse al cuadro culé para integrarlo en la temporada 2020-2021.

De acuerdo con el periodista Toni Juanmartí de Sport, el delantero, que perteneció a las filas del PSG, se comunicó con el club azulgrana para ofrecerse como una posibilidad ahora que la plaza de Luis Suáres podría quedar desierta por decisión del entrenador Ronald Koeman.

Luego de enfriar su llegada al Benfica de Portugal, Edinson Cavani y su agente habrían llamado hasta en dos ocasiones al Barcelona, para expresar su disponibilidad inmediata, considerando que el '9′ charrua tiene la calidad de un atacante que necesitan.

La ventaja de la mencionada posibilidad es que el equipo en el que milita Lionel Messi no tendría que pagar por la carta pase a ningún club, además, al no llegar a un acuerdo con Lautaro Martínez, se aproxima la necesidad de contar con un delantero punta.

Sin embargo, las estadísticas de Edinson Cavani no son superiores a las de su compatriota Luis Suárez, por lo cual el estratega Koeman no lo tendría dentro de sus prioridades ni en carpeta, aunque de no conseguir un elemento que se encargue de los goles, podrían negociarlo como un fichaje momentáneo, es decir, hasta que llegue el ocupante de la plaza.

