El ahora entrenador y exjugador de Alianza Lima, Nelson ‘el Canario’ Olveira, fue consultado si considera que existe presión al representar a un equipo grande, a propósito de los malos resultados del cuadro victoriano en la Liga 1 2020.

En entrevista vía Facebook, Nelson Olveira sostuvo que en realidad no existe ese problema en el deporte rey, pues ella solo se siente cuando uno debe alimentar a su familia.

PUEDES VER Liga 1: Alianza Lima sumergido en una crisis tras una nueva derrota

“Presión no hay en el fútbol. Yo digo que como jugador y entrenador (actualmente) nunca tuve presión. Lo que pasa es que hoy al jugador le gana la comodidad, el ganar bien, el tener su auto, apartamento o a veces vivir con sus padres; entonces, a todo ello le llaman presión. No, presión no es (eso). Presión es el que labora 12 horas y de repente no llega a fin de mes para un plato de comida o bolsa de leche para sus hijos”, manifestó el exfutbolista de Alianza Lima, para el Podcast Íntimo.

“Nosotros tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta: trabajar dos horas y ganar un buen dinero. Entonces, eso se llama responsabilidad, pero el jugador de fútbol le llama presión, mas no lo es, pues solo (se trata de) ser responsable en el trabajo que estás, porque el fútbol es un trabajo también”, añadió el estratega.

Por otro lado, se le recordó la vez que la institución ‘blanquiazul’ eliminó a Universitario de Deportes por la Copa Sudamericana (septiembre de 2002, el exzaguero anotó un gol en la ida).

PUEDES VER Alianza Lima incluyó a juveniles en su lista de buena fe para la Copa Libertadores

Olveira contó que para el primer cotejo no le avisó a Franco Navarro que estaba mal de salud porque no quería perderse el clásico.

“Yo estaba con fiebre y con gripe, pero no dije nada. Me la guardé para mí solo porque quería jugar. El único que sabía era Luis ‘el Potro’ Romero porque se lo había comentado”, narró.

El técnico también se refirió a una eventual llegada de él (más adelante) a la dirección del elenco ‘íntimo’, lo cual le anima.

“Sé que mi currículum pasó por Alianza Lima. Me gustaría dirigir a Alianza, pero hoy respeto al colega que está trabajando. No voy a mentir. Me gustaría trabajar en el primer equipo”, reveló.

Finalmente, realizó un paralelismo entre el impacto popular de Peñarol y Alianza Lima, cuadros representativos de Uruguay y Perú respectivamente. Aseveró que son equipos del pueblo.

“Sin desmerecer a los demás ni faltarles el respeto, los equipos que son del pueblo siempre se van a parecer. Peñarol en Uruguay es pueblo, y Alianza Lima en Perú es pueblo, son equipos de la gente humilde, trabajadora, que junta su plata de lunes a viernes para ver a su equipo y eso muy poca gente lo hace”.

Alianza Lima, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.