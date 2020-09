¿Dónde ver Everton vs. Tottenham EN VIVO?: canales y hora del partido de la Premier League

VER EN VIVO Everton vs. Tottenham | Medirán sus fuerzas HOY domingo 13 de septiembre desde las 10.30 a. m. (hora de Perú y Colombia), por la Premier League. El partido significará el debut de James Rodríguez y se disputará en el Tottenahm Hotspur Stadium. Será televisado TRANSMISIÓN ONLINE por ESPN y ESPN Play (ONLINE GRATIS).

Para que no te pierdas de este encuentro, revisa la transmisión EN DIRECTO que realizará La República Deportes, con la narración minuto a minuto de las mejores jugadas y los goles, además del marcador actualizado y el resumen del compromiso al término de los noventa minutos.

James Rodríguez debutará con el Everton

Everton inglés anunció el pasado lunes 7 de septiembre el fichaje del volante colombiano James Rodríguez por las próximas dos temporadas, procedente del Real Madrid, con una opción a una tercera campaña.

El centrocampista ‘cafetero’ se reunirá de esta forma por tercera vez con el director técnico Carlo Ancelotti, luego de haber coincidido con el estratega italiano en el Real Madrid de España y el Bayern Múnich alemán.

Al respecto, en su primer entrenamiento con el conjunto ‘Toffee’, James Rodríguez marcó un soberbio gol de ‘tijera’.

Everton vs Tottenham EN VIVO por la Premier League

Everton vs. Tottenham: datos para APUESTAS

- Tottenham jugó 19 partidos como local por la Premier League que pasó. Obtuvo 12 triunfos, 3 igualdades y 4 derrotas en total. Eso sí, ganó los 4 últimos que disputó.

- Tottenham anotó 36 goles y cedió 17 en estos 19 cotejos, demostrando ser efectivo en ataque y relativamente confiable en materia defensiva.

- Everton disputó 19 encuentros como visitante por la Premier League que pasó. Registró 5 victorias, 3 paridades y 11 caídas en total. Su última salida oficial fue más que positiva tras vencer 0-1 al siempre complicado Sheffield United.

- Everton convirtió 20 goles y recibió 35 en 19 salidas, destacándose por no ser tan efectivo de mediocampo hacia adelante. En defensa cometió muchos errores y se evidenció poca solidez.

Everton vs Tottenham EN VIVO por la Premier League

¿A qué hora juega Everton vs. Tottenham?

El duelo Everton vs. Tottenham se jugará este domingo 13 de septiembre a las 10:30 a. m. en el horario peruano. A continuación, te dejamos los horarios en otros países.

- Perú: 10:30 a. m.

- Ecuador: 10:30 a. m.

- Panamá: 10:30 a. m.

- Argentina: 12:30 a. m.

- Brasil: 12:30 a. m.

- Bolivia: 11:30 a. m.

- Venezuela: 11:30 a. m.

- Chile: 12:30 a. m.

- Paraguay: 12:30 a. m.

- Uruguay: 12:30 a. m.

- Estados Unidos: 8:30 a. m. (EP)/ 11:30 a. m. (ET)

¿En qué canales ver el Everton vs. Tottenham?

Para ver el partido Everton vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League, te dejamos los canales de transmisión:

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Guatemala: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Reino Unido: Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live, Sky Ultra HD

Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Andina, ESPN Sur

