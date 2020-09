Brighton vs. Chelsea EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 este lunes 14 en el Estadio Falmer a las 2.15 p. m. en el horario peruano y a las 8.15 p. m. en Inglaterra, en el duelo correspondiente a la primera jornada de la Premier League.

La primera jornada del fútbol inglés se cerrará el lunes con el primer partido del nuevo Chelsea. Lo hará contra el Brighton & Hove Albion, aunque sin muchas de las novedades de este año, puesto que Hakim Ziyech, Ben Chilwell y Thiago Silva aún no están apunto.

Será buen momento eso sí, para ver el aterrizaje de Timo Werner en la Premier League, después de haber anotado sus primeros goles como Blue en amistosos de pretemporada.

Horarios para ver el Brighton vs. Chelsea

Si deseas seguir el partido entre Brighton vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League, acá te mostraremos los horarios de acuerdo a tu ubicación.

- Perú: 2.15 p. m.

- Colombia: 2.15 p. m.

- Ecuador: 2.15 p. m.

- Estados Unidos: 2.15 p. m. (ET) / 9.15 a. m. (PT)

- México: 2.15 p. m.

- Costa Rica: 1.15 p. m.

- Bolivia: 3.15 p. m.

- Paraguay: 3.15 p. m.

- Venezuela: 3.15 p. m.

- Chile: 3.15 p. m.

- Brasil: 4.15 p. m.

- Argentina: 4.15 p. m.

- Uruguay: 4.15 p. m.

- España: 9.15 p. m.

- Italia: 9.15 p. m.

- Francia: 9.15 p. m.

- Alemania: 9.15 p. m.

Canales para ver el partido entre Brighton vs. Chelsea

A continuación te brindamos los canales para poder seguir el Brighton vs. Chelsea EN VIVO por la Premier League.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Dinamarca: TV3 MAX, Viaplay Denmark

- Ecuador: ESPN Play Sur

- Egipto: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2

- Francia: RMC Sport 1, Free, Canal+ Sport, RMC Sport en direct

- Alemania: Sky Sport 1/HD, Sky Go

- Italia: Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia

- Japón: DAZN

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HDMonaco RMC Sport 1

- Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: RUSH

- Rusia: Okko Спорт

- Reino Unido: Sky Ultra HD, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Premier League

- Estados Unidos: SiriusXM FC, Peacock

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

Posible alineación del Brighton vs. Chelsea:

Brighton: Ryan; Veltman, Blancas, Dunk, Burn; Propper, Bissouma; Gross, Lallana, Trossard; Maupay.

Chelsea: Caballero; James, Zouma, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho; Havertz, Mount, Hudson-Odoi; Werner.

Últimos enfrentamientos entre Brighton vs. Chelsea:

Brighton 1 - 1 Chelsea

Brighton 1 - 1 Chelsea

Chelsea 2 - 0 Brighton

Chelsea 3 - 0 Brighton

Brighton 1 - 2 Chelsea

