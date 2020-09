UFC Las Vegas 10 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE Michelle Waterson vs Angella Hill se enfrentan este sábado 12 de setiembre desde el UFC Apex. Esta nueva Fight Night está programada para empezar a las 4:00 p.m. (preliminares) y 7:00 p.m. (estelares) vía ESPN 2 y FOX Sports.

UFC continúa su serie de eventos de septiembre en UFC APEX con un emocionante choque de peso cuando la contendiente No. 8 Michelle Waterson y la No. 13 Angela Hill se enfrenten en la pelea estelar de la noche, la misma que reemplaza al Santos vs. Teixeira por dar positivo a COVID-19 de este último.

Waterson (17-8,) se dirige a su tercera pelea estelar de UFC al buscar mostrar las habilidades que le valieron un campeonato de Invicta FC. Una talentosa striker y grappler, ‘The Karate Hottie’ tiene victorias sobre Paige VanZant, Karolina Kowalkiewicz y Angela Magana. Ahora, Waterson planea reinsertarse en la conversación por el título de peso mínimo con otra actuación emocionante.

También ex campeona de Invicta FC, Hill (12-8) se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos por estar entre los atletas más activos en todo la lista de UFC. Hill tiene el récord de la mayor cantidad de peleas en la historia de peso mínimo femenino de UFC con 15, que obtuvo con victorias recientes sobre Loma Lookboonmee, Hannah Cifers y Ariane Carnelossi. Esta vez, apunta a reclamar la mayor victoria de su carrera en su primera pelea estelar y entrar en el top 10 de la división.

Para abrir la cartelera del evento, Sabina Mazo (8-1) busca extender su racha ganadora este sábado. Con dos victorias en sus dos últimas peleas, la única representante femenina de Colombia en la lista de UFC se enfrenta a la experimentada Justine Kish (7-2) y espera acercarse al top 15 de la división de peso mosca.

UFC Vegas 10: Cartelera completa

Cartelera Estelar

Michelle Waterson (115) vs Angela Hill (115.5)

Ottman Azaitar (156) vs Khama Worthy (155.5)

Roxanne Modafferi (125) vs Andrea Lee (125.5)

Ed Herman (205.5) vs Mike Rodriguez (205.5)

Bobby Green (156) vs Alan Patrick (156)

Billy Quarantillo (145.5) vs Kyle Nelson (145.5)

Cartelera preliminar

Julia Avila (135) vs Sijara Eubanks (135)

Roosevelt Roberts (155.5) vs Kevin Croom (154.5)

Alexandr Romanov (261) vs Roque Martinez (258.5)

Brok Weaver (164) vs Jalin Turner (163.5)

Bryan Barberena (170) vs Anthony Ivy (169.5)

Sabina Mazo (125.5) vs Justine Kish (125.5)

¿A qué hora empieza UFC Vegas 10: Waterson vs Hill?

País Preliminares Estelares

Perú 16:00 19:00

España 23:00 01:00

México 16:00 19:00

Chile 17:00 20:00

Ecuador 16:00 19:00

Colombia 16:00 19:00

Argentina 18:00 21:00

Uruguay 18:00 21:00

Paraguay 19:00 21:00

Venezuela 17:00 21:00

EE.UU. (EDT) 17:00 21:00

EE.UU (PDT) 14:00 17:00

Brasil 19:00 22:00

Costa Rica 15:00 18:00

¿Dónde ver EN VIVO UFC: Waterson vs Hill?

El evento será transmitido por ESPN 2 para Latinoamérica. A continuación, la lista de canales de acuerdo a tu ubicación geográfica y tu operador de cable.

ESPN 2 Canales TV

DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD)

DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD)

Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD)

Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD)

Movistar (Argentina) Canal 201 (HD)

Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD)

Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD)

Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD)

Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD)

Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD)

Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD)

Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD)

Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD)

Dibox (Argentina) Canal 101 (HD)

Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

