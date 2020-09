Lionel Messi seguirá como primer capitán del FC Barcelona

Lionel Messi seguirá como primer capitán del Barcelona después de que sus compañeros de vestuario así lo hayan decidido en una votación en las últimos días, según publicó el club azulgrana en su cuenta de Twitter.

Así, el jugador argentino será el encargado de esta función por tercera temporada consecutiva desde que en el verano del 2018 cogió el relevo de Andrés Iniesta, quien fichó por el Vissel Kobe de Japón. Los otros tres capitanes del conjunto azulgrana también serán los mismos que el curso pasado: Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto.

La nueva era de Koeman con Messi

Lionel Messi se sumó a la pretemporada del Barcelona el pasado lunes 7 de septiembre en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El astro argentino, quien confirmó su continuidad en el club hace una semana, pasó los test de descarte del coronavirus y trabajó en solitario durante dos días.

“Ahora voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le dí todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, dijo Messi en una entrevista para Goal.

El miércoles 9 de septiembre, Lionel Messi fue la novedad en los trabajos grupales del Barcelona junto con Philippe Coutinho, volante brasileño que volvió al plantel tras la finalización de su préstamo con el Bayern Múnich. Este sábado, el Barcelona jugará su primer amistoso en la era Ronald Koeman contra el Nástic y Leo podría sumar algunos minutos.

