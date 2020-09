Liga 1: Alianza Lima sumergido en una crisis tras una nueva derrota

Aferrarse a un estilo de juego para dejar de lado el cartelito de “no importa cómo se juega, pero se gana” no es el camino correcto para Alianza Lima. Mario Salas llegó a La Victoria para cambiarle la cara a un equipo desgastado, que ya no estaba en sintonía con el técnico que lo sacó campeón. Decidió cambios drásticos, como la salida de algunos jugadores como Adrián Balboa y Federico Rodríguez -por más que digan que se fue por un tema personal-, y hoy, increíblemente, más de un hincha íntimo pide su regreso.

Y es que el sistema que impone el ‘Comandante’ no le da resultados ni mucho menos después de cuatro partidos sin celebrar una idea clara de juego. Los íntimos cayeron por 2-0 ante UTC, en un partido donde la ley del ex se impuso, pues los tantos cajamarquinos fueron anotados por Koichi Aparicio y Mauro Guevgeozián. Sin embargo, para el técnico chileno, él no sería el único culpable.

“No me molesta el resultado, sino la forma de jugar. No tenemos actitud ni el compromiso que requiere la idea de juego. Hoy fue uno de nuestros peores partidos, con rendimientos individuales muy bajos. El objetivo no debe ser campeonar, sino mejorar partido a partido”, dijo el DT tras el pitazo final y no se aleja de la verdad, pues más de un jugador ha demostrado que no está en su mejor momento. Pero si de culpas se trata, la directiva deberá hacer también un mea culpa por las contrataciones: en los últimos meses se fueron 5 jugadores y solo llegó 1. Sí, Patricio Rubio, quien solo tiene un gol y no podrá jugar el miércoles ante Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores porque deberá cumplir con una sanción de dos fechas del año pasado con la camiseta de Universidad de Concepción y Salas lo sabía.

Alianza no sabe lo que es ganar desde el 28 de febrero, cuando celebró por 1-0 ante Municipal por la quinta fecha del Torneo Apertura. Se le acorta el tiempo y los hinchas de a poco van perdiendo la confianza, la paciencia y la ilusión.

Calendario pesado. Alianza deberá jugar 4 partidos en 8 días: el 16 de septiembre ante Mérida, el 19 ante Huancayo y el 21 con Vallejo por la Liga 1, mientras que el 23 enfrentará a Racing por la Copa Libertadores.

