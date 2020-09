Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO GRATIS por internet HOY desde el Estadio Universitario por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. La transmisión del fútbol mexicano va ONLINE a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) vía Afizzionados (México) y, además, podrás encontrar todas las incidencias del partido con fotos y videos de los goles en La República Deportes.

El encuentro entre ‘Felinos’ y ‘Guerreros’ también se podrá ver en Estados Unidos a través de ESPN, Univision y TUDN. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue a mediados de febrero de este año y, en dicha ocasión, los ‘Laguneros’ ganaron 2-1. En cambio, en el Apertura 2019, los ‘Universitarios’ se llevaron la victoria tras un contundente 4-0.

¿Cómo llega Tigres?

Tigres no ha podido mostrar su mejor versión desde que el fútbol se reanudó en México. En trece partidos disputados, solamente ganó en tres oportunidades. Su último triunfo fue ante Puebla durante la primera semana de agosto. Por otro lado, en el Torneo Guardianes 2020 acumulan cinco empates y dos derrotas.

Los dirigidos por Ricardo Ferretti se encuentran en la décima ubicación de la tabla de posiciones con 11 puntos y, por ahora, están clasificados a los octavos de final de los playoffs. Sin embargo, el cuadro está apretado; por lo que cualquier tropiezo podría sacarlos de la siguiente fase del torneo.

¿Cómo llega Santos Laguna?

Santos tampoco ha tenido un buen reinicio de temporada, ya que ha perdido cuatro veces, empatado tres ocasiones y solo tiene dos triunfos en este Apertura 2020. La jornada anterior cayó de local por 2-1 contra Pumas y se encuentra fuera de los playoffs porque marcha en el puesto 14 de la tabla.

El entrenador Guillermo Almada ha sido duramente criticado por las actuaciones del elenco ‘verdiblanco’, pero el presidente ejecutivo del club, Dante Elizalde, dio su respaldo total al uruguayo y aseguró que continuará en el cargo.

Furch, por su lado, reconoció que no ha estado a la altura de lo esperado y que su su rendimiento ha bajado bastante. “No he tenido el torneo que ideaba en mi cabeza. Tener un gol a estas alturas es pobre, soy autocrítico. Me toca estar en la banca y no queda más que trabajar para volver”, indicó.

Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Liga MX

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Ayala, Meza, Salcedo; Dueñas, Sierra, Quiñones, Aquino; Gignac y Vargas.

Santos Laguna: Acevedo; Van Rankin, Doria, Rodríguez, Andrade; Gorriarán, Cervantes; Garnica, Gonzalez, Valdés; y Rivero.

Tigres vs. Santos Laguna: Ficha del partido

¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 12 de septiembre

¿Dónde? Estadio Universitario, Nuevo León

¿A qué hora? 7.00 p.m.

¿En qué canal? Afizzionados

Tigres vs. Santos Laguna: ¿a qué hora ver el partido de la Liga MX?

- Perú: 7.00 p. m.

- Colombia: 7.00 p. m.

- Ecuador: 7.00 p.m.

- Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

- México: 7.00 p. m.

- Costa Rica: 6.00 p. m.

- Bolivia: 8.00 p. m.

- Paraguay: 8.00 p. m.

- Venezuela: 8.00 p. m.

- Chile: 8.00 p. m.

- Brasil: 9.00 p. m.

- Argentina: 9.00 p. m.

- Uruguay: 9.00 p. m.

- España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

- Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

- Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

- Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver el Tigres vs. Santos Laguna LIVE STREAMING por la Liga MX?

Afizzionados en México

IZZI ► 503 (SD)

Tigres vs. Santos Laguna: ¿En qué canales ver el partido de la Liga MX?

Tigres vs. Santos Laguna en México: Afizzionados

Tigres vs. Santos Laguna en Brasil: DAZN

Tigres vs. Santos Laguna en Estados Unidos: Univision, TUDN.com, TUDN USA, ESPN Deportes, ESPN Deportes+, Univision NOW

Tigres vs. Santos Laguna en Portugal: Canal 11

Tigres vs. Santos Laguna: ¿Dónde se juega el partido de la Liga MX? | Mapa

El lugar donde se disputará el Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga MX será en el Estadio Universitario, ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

Tigres vs. Santos Laguna: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes revisar el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Liga MX, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.