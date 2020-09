Melgar: Hernán Pellerano reveló que llegó a perder siete kilos por el coronavirus [VIDEO]

Así como la mayoría de torneos a nivel mundial, la Liga 1 no fue ajena a la propagación del coronavirus, pues muchos jugadores del medio local llegaron a contagiarse o siguen contagiados con la enfermedad. Uno de ellos es el defensa de Melgar, Hernán Pellerano, quien compartió el testimonio de la difícil lucha que tuvo que entablar contra la COVID-19.

En una entrevista por Instagram con el médico y exfutbolista Juan Manuel Herbella, el jugador de 36 años reveló que se practicó una prueba de descarte luego de tres días de presentar los síntomas y esta arrojó positivo.

“Me empecé a sentir bien de cuerpo, pero lo que sí me quedó fue una neumonía increíble. Todo el día tosiendo, no podía respirar ni comer. Bajé siete kilos porque no podía meterme alimento a la boca”, relató el argentino.

“En la noche la pasaba muy pero muy mal. Dormía sentado. De cuerpo sí me empecé a sentir bien, no era una gripe como al principio, pero al toser todo el día, tenía mucho dolor de cabeza. Y llegó un momento en el que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno”, añadió.

Otras medidas a las que Pellerano se vio obligado a recurrir para salvaguardar su salud fueron la adquisición de un oxímetro y la contratación de una enfermera para su atención en casa. “Me inyectaba anticoagulantes y por suero me ponía medicamentos. Ahí empecé con el tubo de oxígeno y a hacer trabajos respiratorios, al cabo de cuatro o cinco días me empecé a sentir mejor”, dijo.

Por último, el deportista señaló que continúa pasando por exámenes médicos cada cierto tiempo para evitar efectos de posibles secuelas. “Ahora cada tanto me tengo que hacer chequeos, pero por suerte estoy muy bien”, finalizó.

