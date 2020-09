Liverpool vs. Leeds United EN VIVO este sábado 12 de septiembre desde Anfield Road EN DIRECTO por la señal de ESPN, a partir de las 11.30 a. m. en el horario peruano en el duelo correspondiente a la jornada 1 de la Premier League.

Después de 16 años alejado de la élite, el Leeds United cuenta las horas para volver a disputar un partido de la Premier League, con su atípico entrenador argentino Marcelo Bielsa atrayendo los focos.

El conjunto de la ciudad de Leeds vivirá un bautismo de fuego con su visita el sábado a los vigentes campeones de la Premier League, el Liverpool, en el que será su primer partido en la primera división del fútbol inglés desde 2004.

Bielsa tiene un estatus de figura de culto en Elland Road después de ascender al cuadro del centro de Inglaterra en su segunda temporada al frente del equipo. El argentino de 65 años es apodado el ‘Loco’ por su estilo de vida y de dirigir a sus equipos, poco convencional en el mundo del fútbol.

¿A qué hora juega Liverpool vs. Leeds United?

Para poder ver el Liverpool vs. Leeds United EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te encuentres.

- Perú: 11.30 a. m.

- México: 11.30 a. m.

- Colombia: 11.30 a. m.

- Ecuador: 11.30 a. m.

- Panamá: 11.30 a. m.

- Argentina: 1.30 p. m.

- Brasil: 1.30 p. m.

- Bolivia: 12.30 p. m.

- Chile: 12.30 p. m.

- Paraguay: 12.30 p. m.

- Uruguay: 1.30 p. m.

- Estados Unidos: 9.30 a. m. (EP)/12:30 p. m. (ET)

Liverpool vs. Leeds United EN VIVO: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil - ESPN Brasil

Chile - ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia - ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay - ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN Sur

Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela - ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Estados Unidos - NBCSN, NBC Sports App, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

España - DAZN

