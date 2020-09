Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO ONLINE EN DIRECTO juegan HOY viernes 11 de septiembre a partir de las 5.00p. m. (hora peruana) por la semifinal de la US Open de Estados Unidos 2020. El encuentro se jugará en el USTA Billie Jean King National Tennis Center y será emitido a través de la señal de TRANSMISIÓN ONLINE vía ESPN y ESPN Play.

Para que no te pierdas este y otros encuentros del US Open, revisa la página web de La República Deportes, que hace la cobertura minuto a minuto del compromiso.

PUEDES VER Victoria Azarenka venció a Serena Williams y clasificó a la final de US OPEN [RESUMEN]

El austriaco Dominic Thiem, segundo cabeza de serie, se impuso en solo tres mangas (6-1, 6-2 y 6-4) al australiano Alex De Miñaur, vigésimo primer preclasificado, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y alcanzó las semifinales por primera vez en sus siete participaciones.

“Tuve una gran sensación desde el primer momento y eso se vio reflejado en la manera como se desarrolló todo el partido”, declaró Thiem al concluir el encuentro disputado en la pista central Arthur Ashe, de Flushing Meadows, y que duró dos horas y cuatro minutos.

El veterano tenista austriaco, finalista en el pasado Abierto de Australia, señaló que el haber llegado a las semifinales también le hicieron olvidarse del épico duelo de los cuartos de final del 2018 que perdió contra el español Rafael Nadal. “Se me quedó grabado en mi mente para siempre, pero ahora ya es algo que no me frustra y con la llegada a las semifinales ha quedado superado para siempre”, explicó Thiem.

Por su parte, el ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, venció por 7-6 (6), 6-3 y 7-6 (5) a su compatriota Andrey Rublev, décimo preclasificado, y jugará por segundo año consecutivo las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Medvedev, de 24 años, quinto en la clasificación mundial; siguió con paso firme después de necesitar 2 horas y 27 minutos para vencer por tercera vez seguida a Rublev y seguir en el torneo sin haber cedido ningún set.

“Estoy satisfecho con todo hoy, creo que fue un partido de alta calidad. Estaba un poco cansado hacia el final del tercer set y me empezó a doler un poco el hombro. (...) Pero vino el fisio y lo arregló”, contó el ruso, quien dijo sentirse cada vez más centrado. “Cuanto más partidos juegas, más te ayuda a concentrarte. Creo que estoy 100% listo”, concluyó.

Con información de EFE.

Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO US Open: ¿dónde ver el partido?

El duelo entre Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev por la US Open se jugará HOY, viernes 11 de septiembre, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. La transmisión será televisada por ESPN.

Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO US Open: ¿a qué hora juegan el partido?

Sigue el encuentro entre Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO desde las 5.00 p. m. (hora peruana) por la US Open. A continuación, te mostramos los horarios según tu ubicación.

- Costa Rica: 4.00 p. m.

- Perú: 5.00 p. m.

- Colombia: 5.00 p. m.

- Ecuador: 5.00 p. m.

- Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 3.00 p. m. (PT)

- México: 5.00 p. m.

- Bolivia: 6.00 p. m.

- Paraguay: 6.00 p. m.

- Venezuela: 6.00 p. m.

- Chile: 6.00 p. m.

- Brasil: 7.00 p. m.

- Argentina: 7.00 p. m.

- Uruguay: 7.00 p. m.

- España: 12.00 a. m. (al día siguiente)

- Italia: 12.00 a. m. (al día siguiente)

- Francia: 12.00 a. m. (al día siguiente)

- Alemania: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO US Open: ¿cómo seguir el partido?

Para seguir la TRANSMISIÓN ONLINE del duelo Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev EN VIVO por la semifinal del US Open por Internet, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

US Open, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.