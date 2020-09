Mario Salas sobre derrota de Alianza Lima: “No tenemos actitud ni el compromiso” [VIDEO]

Alianza Lima no encuentra el rumbo. Los ‘blanquiazules’ cayeron ante UTC de Cajamarca (2-0) por la jornada 10 de la Liga 1 Movistar y se quedaron en el puesto 13 con tan solo 13 unidades. Desde que se reinició el torneo peruano, los dirigidos por Mario Salas sumaron tres empates y una derrota. Precisamente el entrenador chileno se mostró ofuscado tras la caída de esta tarde, donde reclamó que no hay “actitud ni compromiso”.

“No me molesta el resultado, sino la forma de jugar. No tenemos actitud ni el compromiso que requiere la idea de juego”, empezó declarando el estratega chileno a las cámaras de GOLPERÚ. “Hoy fue uno de nuestros peores partidos, con rendimientos individuales muy bajos. El objetivo no debe ser campeonar, sino mejorar partido a partido”, añadió Mario Salas.

Pese a la derrota, el estratega rescató algunos puntos positivos en Alianza Lima. “Hay pocas cosas buenas, hay que buscarlas minuciosamente. Rendimientos individuales muy bajos, es el peor partido que hemos hecho. Lo mejor hoy día fue Joao Montoya”, aseguró el chileno.

Tras ser consultado sobre el rendimiento del equipo, Mario Salas fue enfático en decir que los jugadores no consiguen agarrar el ritmo. “No podemos terminar las jugadas, nos está costando. No se nos da, pero lo importante es levantar. Llegamos un poco mal para la Libertadores, pero todos los partidos son diferentes”, finalizó.

Alianza Lima enfrentará a Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores este 16 de septiembre, en Venezuela. Tras este compromiso, deberán volver a la capital para jugar ante Sport Huancayo, Universidad César Vallejo y Racing de Avellaneda, los próximos 19, 21 y 26 de este mes, respectivamente.

