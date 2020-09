Con poco menos de una semana en España, Aldair Fuentes ya tuvo su primer encuentro con otro colega peruano en el país ibérico, aunque curiosamente no fue ninguno de los que juegan allí. El flamante fichaje del Fuenlabrada se reunió con Cristian Benavente, quien se encuentra en España para resolver asuntos personales.

El representante de Fuentes, Elio Casareto, compartió la postal del encuentro en sus redes sociales. En su publicación, el empresario dejó entrever que Luis Advíncula, del Rayo Vallecano, también habría sido invitado a la reunión, pues lamentó su ausencia.

El ‘Chaval’ no ha anunciado novedades respecto a su futuro futbolístico. Luego de la última temporada, donde jugó en el Nantes, el volante tuvo que volver al Pyramids FC de Egipto, equipo dueño de su pase. No obstante, el futbolista no estaría en los planes del club egipcio, por lo que buscaría su venta o préstamo.

Fuenlabrada sortea camiseta de Aldair Fuentes

Por su parte, Fuentes continúa demostrando cómo avanza su adaptación en el conjunto español. Fuenlabrada anunció a través de sus redes sociales que sorteará la camiseta del peruano, quien portará el dorsal número 20, entre sus seguidores en todo el mundo.

Aldair Fuentes vivirá su primera experiencia en el extranjero con Fuenlabrada. Foto: @LaLiga

El ‘Fuenla’ jugó el miércoles su último amistoso de pretemporada de cara al arranque de LaLiga Smartbank, la segunda división española. La campaña pasada, el equipo estuvo cerca de clasificar a los playoffs para luchar por un cupo a la primera división, pero perdió contra Deportivo La Coruña en la jornada final y se quedó con las manos vacías.

Aldair Fuentes, últimas noticias

