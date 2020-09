Desde que la Liga 1 volvió a reanudarse, Alejandro Hohberg está demostrando que vive un buen momento en el campeonato. Universitario de Deportes se ha visto beneficiado de sus cuatro goles e igual número de asistencias, que han posicionado al equipo ‘merengue’ como líder del torneo.

Para el atacante de la 'U', todo se debe a que con el paso de los partidos, los jugadores van adecuándose a la idea de Ángel Comizzo, quien dirigió al equipo antes de la llegada de Gregorio Pérez, y que regresó al banquillo del equipo, luego de que se reanudaran las actividades futbolísticas en nuestro país.

Sin embargo, Hohberg indicó que el desgaste físico afectó a todos los equipos: “Creo que por un tema lógico a todos los equipos nos iba a pasar que, a medida que vayan transcurriendo los partidos, vamos a ir mostrando mejores cosas, tanto en lo físico como en lo técnico. Creo que vamos de menos a más y los resultados están acompañando”, declaró para ESPN.

PUEDES VER Sporting Cristal ganó 2-0 a la San Martín y escaló en la Liga 1 Movistar

El ex Alianza Lima también se refirió al partido contra Alianza Universidad de Huánuco, donde el marcador finalizó con un 3-2: “En el segundo tiempo, el partido se complicó. Con la entrada de Hernán Rengifo nos complicaron, porque es un jugador que da mucha presencia en el área. Lo importante es que sostuvimos la diferencia y nos quedamos con los tres puntos”, precisó.

Además, habló sobre los disparos desde el punto penal: “Desde hace un tiempo, me está tocando patear a mí. Me tengo mucha confianza y los compañeros tienen confianza en mí. Ángel me da mucha confianza”, indicó el delantero, quien falló desde los doce pasos frente a Cienciano de Cusco.

Universitario encabeza la clasificación de la Liga 1 con 22 puntos. Su próximo partido será ante Deportivo Llacuabamba el día 12 de septiembre del 2020.

Sabías que...

Alejandro Hohberg promedia un gol cada 155 minutos en la Liga 1.

Universitario de Deportes, últimas noticias

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.