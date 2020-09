Piden renuncia de presidente del IPD Arequipa tras intervención de la Policía Anticorrupción

En las oficinas del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Arequipa, estadio Umacollo, se reunieron esta mañana los miembros del Consejo Regional del Deporte (CRD), quienes emitieron un comunicado pidiendo la renuncia del presidente José Luis Tejeda Vargas. Él también participó en la misma.

Acudieron a la cita luego de que personal policial y la fiscalía iniciaran investigaciones en contra de Tejeda por presunto delito flagrante contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso.

Felicitas Ruelas Huacasi (Vicepresidente), Adolfo Chavez Neyra, Edwin Murga Sosa y David Arturo Flores Payé emitieron un pronunciamiento en el que deslindan toda responsabilidad en los presuntos actos imputados a Tejeda Vargas y los servidores implicados por no tener ninguna injerencia en la ejecución administrativa del IPD Arequipa.

“Se acuerda remitir inmediatamente un oficio dirigido al Lic. José Luis Tejeda Vargas, invitándolo a que deponga de manera inmediata al cargo de presidente del CRD AREQUIPA, mientras prosigan las investigaciones efectuadas por la fiscalía”, dice el segundo punto y finalmente se declaran en sesión permanente, a fin de formalizar las acciones acordadas para el normal funcionamiento del CRD Arequipa.

A la salida de la reunión, José Tejeda dijo que las acusaciones son absurdas y que tiene el respaldo del presidente del IPD Nacional, Gustavo San Martín. “Las denuncias no las tengo muy claras aún, pero son absurdas, son cosas que obedecen a una persecución. Tengo la confianza del presidente del IPD de Lima, con quien hablé hace unos instantes. Me hicieron un seguimiento, yo sé que hay una banda acostumbrada a estar en la corrupción. Hemos dado toda la documentación requerida a la fiscalia", se defendió argumentando además que en la reunión le dijeron que le iban a dar respaldo y no pedir su alejamiento del cargo.