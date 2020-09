En el día que Lionel Messi brilló por su ausencia en el reinicio de la pretemporada del FC Barcelona, se volvió viral la imagen de un niño desconsolado, sentado en la vereda, destrozado por que su ídolo nunca apareció. Para ese entonces corría el rumor que el argentino no iba a seguir más en el club ‘blaugrana’; sin embargo, una semana después salió a confirmar que se quedaría una temporada más.

La imagen del niño no pasó desapercibida y se volvió tendencia en el mundo. Es por ello que desde El Chiringuito decidieron ponerse en contacto con el pequeño Kevin, quien usó las cámaras para expresar sus sentimientos de ese día. “Dormía mal y a veces ni comía”, expresó el infante en el conocido programa español.

“Vine por Messi, para verlo por si pasaba por aquí. Por desgracia no pasó. Me veo bastante triste en esa foto”, contó Kevin en referencia a la fotografía que le tomaron el pasado 31 de agosto, día en que los futbolistas se dieron cita al Camp Nou para pasar las pruebas de coronavirus, a excepción del argentino Lionel Messi.

Kevin aprovechó las cámaras de El Chiringuito para contar cómo sobrellevaba esos momentos, en los que parecía segura la salida del futbolista. “Me puso muy triste, no quería que se vaya porque me había dado un montón de alegrías. Me puse a llorar. He dormido mal y a veces ni he cenado, ni he comido al mediodía”, señaló.

Por último, el joven reveló que al principio era hincha del Real Madrid hasta que conoció a Messi. “Yo era del Madrid. Luego mi padre me llevó al Camp Nou a ver a Messi y cuando salimos del campo le dije que ya era del Barza”, finalizó Kevin.

