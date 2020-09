Ver GOL TV EN VIVO Alianza Lima vs. UTC ONLINE GRATIS | Este viernes 11 de septiembre se jugará la fecha 11 de la Liga 1 Movistar 2020, donde Alianza Lima enfrentará a UTC de Cajamarca desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo y será televisado por el canal GOLPERÚ. Asimismo, si te encuentras en el extranjero, no te preocupes porque podrás seguir el encuentro a través de GOL TV y vía internet.

Por otro lado, La República Deportes realizará el minuto a minuto del encuentro Alianza Lima vs. UTC EN VIVO GRATIS, donde encontrarás incidencias del encuentro, tarjetas rojas, amarillas, goles y el resumen del mismo.

Previa del encuentro Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la Liga 1

Alianza Lima llega a la jornada 11 de la Liga 1 Movistar 2020 urgido de puntos. Los ‘blanquiazules’ no saben lo que es ganar desde que se reinició el torneo peruano, pues han conseguido tres empates de manera consecutiva (ante Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar); mientras que ante Binacional consiguió los tres puntos luego de que la Comisión Disciplinaria de la FPF decidiera declarar el Walk Over.

Ante Melgar, los ‘íntimos’ no pudieron contar con Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Alexis Gómez y Aldair Salazar, por lo que Mario Salas tuvo que alinear varios juveniles en el once. Finalmente empataron 2-2 y sumaron 13 puntos. Se ubican en el puesto 13 de la tabla del Torneo Apertura. Para este encuentro, el ‘Comandante’ no podrá usar a Beto Da Silva, pues sufrió una pequeña lesión. Ante esta ausencia, su lugar será ocupado por el chileno Patricio Rubio.

Por el lado de UTC de Cajamarca, el elenco de Franco Navarro viene de conseguir su segunda victoria de manera consecutiva. El ‘Gavilán’ derrotó a Carlos Stein por 1-0 y Sport Boys por 2-1. Los cajamarquinos se encuentran en el puesto 9 del Torneo Apertura con 15 unidades a tan solo 7 del líder, Universitario de Deportes, por lo que una victoria ante los ‘blanquiazules’ lo pondrían en los primeros puestos.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. UTC?

Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la jornada 11 de la Liga 1 Movistar 2020 se jugará este viernes 11 de septiembre. Recuerda que podrás seguir el partido en GOLPERÚ, GOL TV y La República Deportes.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?

El encuentro pactado para este viernes 11 de septiembre entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO por la jornada 11 de la Liga 1 Movistar 2020 se jugará desde las 3.30 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás estar enganchado con la previa del partido desde las 3.00 p. m. a través de GOLPERÚ, GOL TV y La República Deportes. A continuación, te detallaremos los horarios según tu zona.

Perú: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Washington D.C. y Miami): 4.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. UTC EN VIVO ONLINE?

Para poder ver el partido entre Alianza Lima vs. UTC EN VIVO ONLINE deberás sintonizar el canal GOLPERÚ y GOL TV. Asimismo, te detallaremos los canales de los demás países.

Perú: Gol Perú y Movistar Play

Chile: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

Estados Unidos: Perú Mágico por DirecTV

¿Dónde ver Alianza Lima vs .UTC EN VIVO GRATIS?

Para poder ver Alianza Lima vs. UTC EN VIVO GRATIS deberás estar enganchado a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto del partido por la jornada 11 de la Liga 1 Movistar 2020.

¿Cómo ver Gol TV EN VIVO ONLINE gratis?

Para poder ver GOL TV EN VIVO ONLINE deberás sintonizar el canal 305, donde pasarán los encuentros de las diferentes ligas sudamericanas como por ejemplo el Brasileirao, Liga 1 Movistar, la Primera División de Uruguay, entre otras.

¿Dónde ver GOLTV EN VIVO por la Liga 1 Movistar?

Si es que quieres ver la Liga 1 Movistar en GOLTV EN VIVO, a continuación te diremos los números que deberás sintonizar de acuerdo al servidor que tienes.

Claro TV: 305

Grupo TV Cable: 211 (SD), 743 (HD)

Cable Onda: 387 (SD), 1387 (HD)

DirecTV: 658 (SD), 1658 (HD)

Operador: GolTV

Click HD: 311

CNT TV: 3 (SD), 777 (HD)

