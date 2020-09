Flabio Torres sobre contagio de la COVID-19: “Yo rogaba a Dios por no llegar a una clínica"

Sentimientos encontrados tiene el DT Flabio Torres sobre su paso por el Perú como entrenador del Deportivo Binacional. Tras hacer historia con un triunfo ante Sao Paulo de Brasil en Juliaca, fue contagiado por la COVID -19 en Lima y destituido a pesar de haber logrado cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas (una en mesa) en la Liga 1 y Copa Libertadores. “No es la primera vez que me pasa ni la última”, precisó el colombiano a La República.

Si en el balance de puntos no le fue mal, ¿por qué lo sacaron del club?

La decisión fue de la directiva. Creo que estábamos haciendo un trabajo bueno. Estamos en el Perú mucho tiempo pero poco pudimos trabajar. Si hay cambios, que sean para bien del club.

A eso se le suma que es un año difícil por la pandemia.

La culpa de todo lo malo que nos pasó es por la pandemia. Perdimos la opción de jugar en Juliaca que era una ventaja. La ciudad allá crece cada día, hay un gran estadio y se merecen tener fútbol profesional.

Durante la pandemia hubo conflictos entre jugadores y la directiva. ¿Afectó al grupo?

Eso también fue un punto. Fue una situación difícil, el futbolista juega por dinero y su contrato, cuando no está cómodo empieza a quejarse en el entrenamiento, uno los necesita concentrados y con disposición al trabajo.

¿Qué lección le deja su primera salida de Colombia?

Fue difícil conocer el medio. La pandemia paró todo, el acomodar un equipo que uno armó. Aprovecho para felicitar a Tello, ya que es un líder que hace equipo. Hay otros que, por su forma de ser se demoran, eso fue una barrera. El fútbol peruano y el colombiano no son muy diferentes.

¿Le sorprendió que horas después de su separación presentaran a otro técnico?

No creo que con el profe (Arce) se hayan sentado después de que yo arreglé mi salida. Cuando más te respaldan es cuando más cerca estas de dejar el puesto. Mientras jugábamos con Cienciano y hacíamos todo el esfuerzo por mejorar, seguramente estaban hablando de que no íbamos.

¿Fue difícil estar contagiado y lejos de la familia?

Es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto. Te ataca por varios sectores. Tuve dolor de cabeza, de espalda, en el pecho, fiebre, perdí el olfato, el gusto, duelen los músculos, decaimiento. Yo por ser sano no fui a una clínica pero, si no tienes defensas, la pasas mal. Es una experiencia muy dura. Yo rogaba a Dios no llegar a una clínica, ahí la cosa se ponía más complicada. El mensaje es que se cuiden. Es una experiencia mala, un año lleno de cosas.

¿Cómo fue tener en su equipo a Jean Deza?

Aprendí a conocerlo, soy amigo de él. Lo que más me molesta es que mucha gente le habló, pero hace caso omiso de lo que uno quiere aportarle. Le pedí que no pierda más tiempo porque el fútbol es pasajero, luego nadie lo va a querer contratar. Ojalá cambie, estamos hablando de un jugador importante, le pediría que no se meta más en problemas.

