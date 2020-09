En una amplia entrevista al diario Líbero, Antonio García Pye se refirió al presente de Universitario de Deportes y a los problemas económicos y administrativos que enfrenta; sin embargo, hubo un comentario que no fue bien tomado por la afición de Alianza Lima.

El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aclaró el contexto de sus declaraciones y la intención que tuvo al manifestar: “Espero que el buen momento (de la 'U’) siga y que los puntos que se ganan en cancha no se pierdan en mesa, ya que el rival hace lo contrario”.

Antonio García Pye aclaró que -pese a la interpretación de los hinchas de Alianza Lima- nunca se refirió a sus recientes gestiones para obtener los tres puntos del partido con Binacional, sino más bien a las falencias que ocurrieron en la administración de Universitario, considerando que se le haya restado un punto por incumplimiento de pago.

“No es posible pero se pierden puntos en mesa, el rival hace lo contrario, es decir, los gana. Eso es una forma al contrario de valorar el trabajo de esos dirigentes dentro de los cuales está Alianza, también Cienciano que ganó puntos en mesa y los que puedan trabajar en función a esa tranquilidad de darle a sus jugadores, el dirigente está trabajando para que ellos sean los que determinen la posición en la tabla y a eso iba", expresó al programa ‘Al Ángulo’.

Además, resaltó la labor que se hace en el equipo de La Victoria en este tipo de gestiones. “Eso es un halago al rival, es decir, ellos trabajan como es debido. Los puntos que ha ganando, lo he dicho repetidamente a mucha gente, inclusive a Universitario, Alianza en mesa han sido bien ganados, era lo lógico yo estoy absolutamente de acuerdo con la decisión de la Comisión de Justicia y está haciendo Alianza su trabajo. Lo que yo expresé iba orientado a eso”, añadió.

En cuanto a la publicación de Kattia Bohorquez, quien aseguró que hubo más de una falta de respeto por Antonio García Pye, comentó que su entorno, así como Tito Ordoñez conocen que su voluntad no fue encender la polémica ni ofender a nadie.

"Sin embargo si entendí que hubo morbo al respecto, que han habido temas de vienen de tiempo, es más muchas veces me he bromeado con mis amigos, familiares hinchas de Alianza, en buena hora saben cómo soy, reitero, he hablado con Tito Ordoñez, no he tenido que explicarle mucho, le he dicho, él me conoce perfectamente, obviamente la señorita o señora Kattia Bohorquez no me conoce y me imagino que debe haberse sentido fastidiada”, sentenció.

