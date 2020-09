A menos de una semana para el partido entre Estudiantes de Mérida y Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el cuadro venezolano todavía es duda la presencia de su entrenador, Martín Brignani, para el día del encuentro. El estratega se encuentra varado en Argentina, con pocas esperanzas de encontrar un vuelo que le permita regresar al país ‘llanero’.

“Que se haga un milagro puede ser la única forma en que llegue a dirigirlo”, declaró Brignani para el diario Olé en relación al duelo con los ‘blanquiazules’. “Los aeropuertos están cerrados para los vuelos internacionales. Por lo cual, la única forma de llegar es por vía terrestre, por alguna de las fronteras, tanto por Brasil o por Colombia. Pero está muy complicado”, agregó.

A pesar de las dificultades, el técnico aseguró que tratará de cumplir con su labor, así sea desde la distancia. “Yo todavía estoy esperanzado en poder viajar. Si no puedo, obviamente será vía telefónica, en el momento, tratando de mandar las ideas que veo desde acá. Si veo algo que no me gusta, voy a comunicar que hagan un cambio”, expresó.

Estudiantes de Mérida perdió sus dos primeros partidos de la Copa Libertadores, frente a Nacional y Racing Club. Foto: AFP.

Por último, se refirió a la posibilidad que deslizó hace unos días de subirse al avión de Alianza Lima para llegar a Venezuela. “Fue una conversación que tuve, pero no tengo un vuelo para ir a Lima. Si tuviese un viaje a Lima, haría la solicitud con Alianza para viajar con ellos. Lo comenté, hicieron una bola grande. Armaron una polémica...”, manifestó.

En Alianza Lima, en tanto, ‘Beto’ Da Silva no pudo tomar parte en la sesión de entrenamientos del último miércoles. El delantero habría sufrido un recrudecimiento de la lesión que lo mantiene fuera de las canchas en las últimas semanas y peligra su presencia para el regreso del equipo victoriano en la Copa Libertadores.

